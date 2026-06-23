El centro de adultos Concepción Arenal de Zaragoza exige recuperar su sede y frenar el museo de Semana Santa: "¡Queremos volver!"

Por la educación pública de los adultos. La comunidad educativa del antiguo Centro de Educación de Personas Adultas (CPEPA) Concepción Arenal se ha concentrado este martes en la calle Santo Dominguito de Val para solicitar que la actividad docente registre a este inmueble, que tiene documentado uso educativo desde finales del siglo XIX y que se va a destinar para el museo de Semana Santa. "¡Queremos volver a este edificio! ¡Reabrid nuestra sede!", han rezado las pancartas.

Con carteles lanzaban mensajes como "Educación pública personas adultas, defendemos la escuela pública" o "la educación pública pierde su sede por un museo". Según informaron desde el CPEPA, su denuncia está en que se ha "desalojado" este centro público para adultos, que sido "abadonado" y ha quedado "desasistido" y que ahora va a destsinarse a un museo religioso, lo que no ven con buenos ojos.

Concentración por la defensa del centro público de educación de personas adultas. / Pablo Ibáñez

Según indicaron, el antiguo CPEPA ha sido una institución "pionera" y "referente" en la educación para personas adultas, pero a final de agosto de 2024 "la administración educativa comunicó el desalojo urgente del cetnroe scolar por problemas estructurales graves" en el edificio. Fue trasladado a la antigua facultad de Educación en la avenida San Juan Bosco.

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A su juicio, se trata de un "desalojo" que genera un vacío educativo en el Casco Histórico de Zaragoza y que luchan por revertir, con más fuerza desde que se conoció que el fin del consistorio es albgergar en el inmueble el futuro museo de la Semana Santa, que prevén que esté en 2027. La asociación formada alrededor del colegio Concepción Arenal aseguró que este edifico histórico no fue abandonado por falta de matrícula y lucha por recuperarlo para "su uso histórico como centro educativo".