Dimite el representante del PAR en la CARTV por discrepancias con Alberto Izquierdo: "El aragonesismo no puede convertirse en una agencia de colocación"
José Luis Arambillet ha denunciado la "deriva" del partido bajo la dirección de Izquierdo y ha criticado a través de un comunicado su fichaje como asesor de Jorge Azcón
Pasan los días y el terremoto político desatado por el fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor personal del presidente de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, sigue dejando reacciones. Aunque las principales se han ido apagando, tanto entre los alcaldes del PAR como en los del PP de Teruel, hay militantes del PAR que anuncian su baja como consecuencia de este fichaje de su presidente.
El último en anunciarlo ha sido José Luis Arambillet, que ha trasladado un comunicado al que ha tenido acceso este diario en el que explicaba que había presentado su dimisión como representante del Partido Aragonés en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), cargo que seguía ostentando porque la estructura del órgano aún no se había renovado desde las elecciones del pasado 8 de febrero.
Desde el partido, su presidente, Alberto Izquierdo, matiza que no se trata de una dimisión, sino de que deja de ser miembro porque al PAR ya no le corresponde representación al estar fuera de las Cortes de Aragón desde las últimas elecciones autonómicas.
Sin embargo, Arambillet asegura que da un paso al lado "por coherencia política y personal", y denuncia abiertamente "la deriva" que está tomando el Partido Aragonés bajo la dirección de Alberto Izquierdo. "El aragonesismo no puede convertirse en una agencia de colocación política ni en un instrumento al servicio de intereses personales. Mi dimisión responde a una cuestión de coherencia, dignidad y respeto a los afiliados, a los votantes y a la propia historia del Partido Aragonés", afirma en el comunicado.
Además, considera Arambillet que el paso dado por Izquierdo supone "un punto de no retorno y una grave desnaturalización del proyecto político aragonesista". "No puedo seguir representando al PAR en una institución pública mientras su dirección antepone los intereses personales al interés general del partido y de Aragón. Quienes hemos defendido durante años un aragonesismo útil, independiente y con voz propia no podemos permanecer en silencio ante esta deriva", ha incidido.
"He intentado ejercer mi responsabilidad en la CARTV con respeto institucional, con sentido del deber y defendiendo siempre una radiotelevisión pública aragonesa plural y al servicio de todos. Pero hay momentos en los que seguir equivale a avalar, y yo no estoy dispuesto a avalar una forma de hacer política basada en el beneficio personal, el tacticismo y la renuncia a la autonomía política del Partido Aragonés", dice el exrepresentante del PAR, que tenía sin embargo poco tiempo por delante en el cargo, ante el cambio de composición de las Cortes de Aragón y por tanto, del Consejo de Administración de la CARTV.
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