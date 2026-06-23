Eva Valle, consejera de Economía del Gobierno de Aragón: "Hay que convertir el crecimiento en empleo de calidad y bienestar para los aragoneses"

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha sido la representante institucional de inaugurar el foro Dónde trabajar en Aragón, cónclave organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN para abordar la situación del empleo en la comunidad. Valle ha reivindicaco el buen momento económico de la comunidad y los datos de empleo, por encima de la media nacional. La consejera de la DGA ha presentado el objetivo de su Gobierno de "convertir el crecimiento económico en empleo de calidad y crear oportunidades reales para que se traduzca en bienestar y calidad de vida para los aragoneses".

Valle ha considerado que el empleo debe abordarse por "los retos y las oportunidades" y el papel "esencial" que juega en "la cohesión territorial y social, especialmente en el medio rural". La consejera ha destacado que el empleo es "el principal motor de crecimiento, productividad y competitividad, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar".

"Aragón se encuentra en un momento especialmente relevante, marcado por dos grandes transformaciones de carácter global, como son la revolución tecnológica y la transición energética", ha destacado Valle, que ha señalado que estos cambios en la economía mundial "abren una ventana de oportunidad para aprovechar al máximo las fortalezas de Aragón y consolidar un tejido productivo más competitivo".

La evolución "claramente positiva" de los datos de empleo de Aragón en los últimos tiempos sitúa el desempleo en "niveles que no veíamos desde hace más de quince años" y mantiene a la comunidad autónoma como "una de las que menor tasa de paro tiene en España". El desafío, según ha mostrado la consejera, está en los jóvenes, pues aunque la tasa está "muy por debajo de la media nacional", sigue encontrándose en "niveles elevados" y es "una asignatura pendiente" a corregir en la economía aragonesa.

Sin embargo, la buena tasa de empleo que registra la comunidad es también "un reto para encontrar trabajadores", sobre todo en aquellos sectores que reclaman trabajadores más cualificados: "Son números que evidencian el buen momento, pero que también nos obligan a mirar más allá, seguir mejorando y afrontando los retos que todavía tenemos".

El objetivo de Aragón, según el análisis de la consejera de Economía, es "encontrar los perfiles" que demandan las empresas, desde las pymes hasta las grandes inversiones que se han anunciado para la comunidad autónoma para los próximos años.

Tomando como referencia al premio Nobel Christoper Pissarides, economista que participó en el foro de Fundación Ibercaja de la pasada semana, Valle ha destacado que "incluso en mercados con buenos indicadores agregados, pueden persistir desajustes entre oferta y demanda de trabajo; una realidad que hoy vemos en Aragón, donde, muchas empresas siguen encontrando dificultades para cubrir los perfiles que requieren en un contexto de profunda transformación productiva y de competencias". Así, la consejera de Economía ha destado planes del INAEM qeu tienen la intención de "mejorar la empleabilidad e impulsar y facilitar la inserción de colectivos con mayores dificultades".

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Como cierre, Valle ha destacado que se debe trabajar en "mejorar la conexión entre el sistema formativo y las necesidades de las empresas, y en reforzar la colaboración con sectores estratégicos". Y, por otro lado, "formar, atraer y retener talento", tanto local como joven, como con experiencia y de fuera de la comunidad autónoma. El objetivo final de toda la sociedad es "construir un mercado laboral más dinámico y competitivo, siempre desde la colaboración entre todos".