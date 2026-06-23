Exiliados en África y fusilados tras el golpe de Estado: se busca a los familiares de cuatro soldados aragoneses asesinados en 1936 en Canarias

Los memorialistas aragoneses han lanzado una petición de colaboración ciudadana siguendo el llamamiento de la Agrupación de Familiares de la Fosa Común de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria. En el marco de sus investigaciones, la agrupación ha localizado información de que en ese cementerio podrían encontrarse los restos de cuatro militares procedentes de Aragón. Así, ante la proximidad de las tareas de exhumación, los arqueólogos quieren localizar a sus familiares o descendientes para "coordinar la realización de las pruebas de ADN necesarias para su identificación".

"Hasta que exista el necesario banco de datos que permita abordar estas exhumaciones vamos a apostar por la colaboración entre entidades", destaca el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha), Enrique Gómez. Los cuatro soldados para los que se buscan datos de parentesco ejercían sus servicios durante la Segunda República en los territorios de Sidi Ifni y Cabo Juby, en África. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, fueron trasladados al campo de concentración de La Isleta y, posteriormente, fusilados en noviembre del mismo año.

En concreto, los memorialistas canarios buscan a familiares de Germán Álvarez Santiago, brigada de infantería de 38 años, que supuestamente nació en Malva, aunque realmente la localidad podria ser Mara y que se deba a un fallo de transcripción. También buscan descendientes de Manuel Gaya Angás, un sargento de infantería de 30 años nacido en Candasnos. En la fosa también se encuentran José Subirat Tomás, un maestro de obras de Tolva y José Adorna Alcalá, un soldado de infantería de 23 años de Ariza. En este caso se sabe que era soltero.

Desde Armha trasladan que si alguien cree tener algún vínculo familiar o conserva datos o historias transmitidas de generación en generación en su municipio se ponga en contacto con la entidad lo antes posibles. También si alguien conoce a descendientes indirectos que pudieran aportar información. "Agradeceremos la máxima difusión para ayudar a que este llamamiento llegue a las personas indicadas", expresan.

Ante el llamamiento, Gómez destaca la voluntad de colaboración que siempre se encuentra desde los ámbitos de la recuperación histórica. "Esto es algo muy corriente y que seguirá siéndolo mientras no se hagan verdaderas políticas de memoria, mientras no se utilicen los medios que tiene el Estado para solventar estas gravísimas carencias sociales para con las víctimas del franquismo, que nunca han sido tratadas como por ejemplo han sido las víctimas del terrorismo", asegura.

El camino de los combatientes que ahora se buscan sigue una pauta habitual en la época. "El golpe de Estado y la guerra posterior se desarrollaron a nivel estatal antes de que existieran las autonomías, lo que provocó que los frentes y los desplazamientos de combatientes y víctimas mezclaran a personas de todas las regiones de España", considera. De este modo, la falta de una oficina centralizada de atención y la ausencia de listas oficiales provocan que los familiares de los desaparecidos no sepan a dónde acudir para obtener información, derivando toda esa carga hacia las asociaciones civiles. "En la represión no importaba la provincia de procedencia de las personas puesto que el factor determinante para ser perseguido o ejecutado eran exclusivamente las ideas políticas de cada individuo", precisa.