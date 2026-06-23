La formación continua y adaptar los perfiles al mercado laboral, claves para las empresas

El mapa del talento en Aragón: perfiles, formación y conexión empresa-trabajador ha llevado por título la primera mesa redonda de la jornada Donde trabajar en Aragón, organizada este martes por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en el Restaurante Aura. De la mano de Cámara de Zaragoza, CEOE Aragón e Ibercaja se ha analizado uno de los principales desafíos del mercado laboral aragonés: cómo ajustar las necesidades reales de las empresas con las capacidades, expectativas y disponibilidad de los trabajadores.

Ana Muñoz, directora del Área de Empleo de la Cámara de Comercio de Zaragoza; Inmaculada Avellaneda, directora de Estrategia Laboral y Negociación Colectiva de CEOE Aragón; y José Ignacio Oto, director del Área de Personas de Ibercaja, han abordado si la falta de talento responde a una escasez de profesionales, déficits de cualificación o problemas de conexión entre oferta y demanda. El debate ha puesto también el foco en los perfiles más difíciles de encontrar, la respuesta del sistema formativo, las medidas que ya se están impulsando y otros factores que condicionan la atracción de talento, como la falta de vivienda y las mejoras en las comunicaciones sobre todo con el medio rural.

En imágenes | Foro Dónde trabajar en Aragón, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Talento y formación continua

Los tres ponentes han coincidido en que hoy día no falta talento, sino trabajadores para cubrir las vacantes actuales y futuras, y que existe desconexión entre lo que demandan las empresas y lo que buscan o pueden ofrecer los candidatos. Entre las políticas que pueden aplicar las empresas es fundamental la formación. "La formación no es una opción, es una obligación. Hay que apostar por la formación continua y específica", ha destacado Ana Muñoz, quien ha subrayado la falta de perfiles en sectores como la logística, la tecnología, la agroalimentación, la hostelería y servicios, o el sector sociosanitario.

"Es muy importante la labor que puede hacer la Formación Profesional para acceder a un primer empleo y solventar la demanda. Hay un perfil muy vinculado a la banca que es el STEM y hay un problema para cubrir ese perfil en el medio rural", ha señalado José Ignacio Oto. Para Inmaculada Avellaneda, "hay que adptar la formación y reestructurar el modelo educativo a la situación actual". En este sentido, Ana Muñoz ha expresado que "la FP es fundamental" y que "Aragón ha avanzado mucho". "La FP Dual ha abierto muchas posibilidades para que los jóvenes accedan a las empresas. Pero Aragón debe avanzar en la formación universitaria dualizada", ha reconocido.

En ese punto se ha puesto el foco en cómo la falta de vivienda o el problema del transporte puede afectar a la captación de talento fuera de las capitales o en determinados polígonos industriales. "Hay un déficil de vivienda, en torno a las 17.000, y hay que mejorar las infraestructuras. Eso es un freno y hay que dar facilidades para que las personas puedan llegar a los puestos de trabajo", ha comentado Inmaculada Avellaneda.

Esta problemática puede llevar a la pérdida o ralentización de proyectos, inversiones o capacidad de crecimiento en las empresas. "Hay vacantes que no se cubren en el agro o en el sector de las energías por las dificultades de encontrar trabajadores debido a los problemas de la vivienda y de transporte. A los jóvenes les resulta más complicado", ha comentado Ana Muñoz. "Ese problema puede generar un incremento de costes y una pérdida de competitividad sino se pueden llevar a cabo determinados proyectos", ha añadido Oto.

Orientación laboral

En la mesa también se ha puesto el foco en la orientación laboral y en si esta debería iniciarse antes para que los jóvenes conozcan mejor el tejido productivo aragonés. Desde la Cámara de Comercio, Muñoz ha subrayado que la orientación "no solo afecta a los jóvenes, sino que debe acompañar a las personas a lo largo de toda su vida laboral". En esta línea, la institución cameral impulsa dos programas de orientación, formación y acompañamiento: Talento Joven y Talento +45, dirigido este último a mayores de 45 años. Desde CEOE Aragón, Avellaneda ha defendido la necesidad de “poner en valor nuestro tejido empresarial, reivindicar proyectos y traer iniciativas novedosas a Aragón”.

También la Cámara de Zaragoza promueve el programa Candidato Ready como una herramienta para mejorar la conexión entre empresas y candidatos. "Este programa parte de escuchar las necesidades de las compañías y las expectativas de las personas que buscan empleo o quieren mejorar su situación laboral", ha admitido Muñoz. Además, la línea Candidato Ready Origen está orientada a facilitar la contratación de talento internacional o en origen. Y es que la captación de talento de fuera se ha planteado como una vía necesaria, especialmente en algunos sectores. Sin embargo se han señalado obstáculos importantes como la burocracia, la homologación de títulos, los trámites de extranjería o los tiempos de espera.

Algunos trabajadores pueden sentirse desplazados o autoexcluirse porque creen que no podrán adaptarse. Frente a eso, las empresas tienen "la responsabilidad de informar, formar y acompañar", ha admitido Oto, quien también ha mencionado la importancia del liderazgo empresarial, ya que los equipos actuales reúnen generaciones distintas, con expectativas diferentes y necesidades de adaptación muy variadas. En Ibercaja financian cátedras y realizan labores de mentoring.

La mesa redonda ha dejado claro que Aragón se enfrenta a un gran reto: necesita más trabajadores, mejor formación, mayor conexión entre las aulas y las empresas, más vivienda, mejores comunicaciones, orientación profesional continua y capacidad para atraer talento de otros territorios. La falta de mano de obra ya está afectando a proyectos empresariales y puede reducir la competitividad de la comunidad. Por eso, la solución para los tres ponentes depende una estrategia compartida entre empresas y administaciones.