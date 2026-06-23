Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza

Varias dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza trabajan a contrarreloj para controlar las llamas que están calcinando el conocido restaurante de La Junquera, en Zaragoza.

El histórico establecimiento ubicado en Fuente de la Junquera, junto al río Huerva, en la capital aragonesa, está siendo pasto de las llamas por motivos que todavía se desconocen. La gran columna de humo negro es visible desde distintos puntos de Zaragoza y las llamas explosivas han sorprendido a los viandantes que pasaban por el entorno en las horas centrales del día en las que se registran, también, las temperaturas más altas. Como precaución, el Camino de la Junquera está cortado al tráfico.

Fuentes municipales explican que hasta el lugar se han desplazado tres tanques, dos coche de mando, dos autoescala, dos nodrizas y dos ambulancias en estos primeros momentos tras la voracidad de las llamas. Los trabajos se centran ahora en perimetrar el fuego para evitar que se propague a otras zonas mientras el restaurante ya muestra su estructura calcinada.

La estructura quemada del restaurante zaragozano. / El Periódico de Aragón

Al parecer, el personal del restaurante ha intentado sofocar el fuego en primera instancia, sin éxito, con los extintores del recinto. En un principio habría un herido con una quemadura leve en el brazo, mientras que el resto del personal y comensales estarían ilesos. A las puertas del restaurante, las caras de susto todavía persisten entre los presentes, mientras los bomberos siguen con las labores de extinción.

"Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable". Así describe Jesús Burillo, propietario del restaurante La Junquera, la triste situación vivida a la hora de la comida en el local. "Había unos 30 comensales y cuatro o cinco trabajadores. El incendio ha empezado en la parte de arriba y, como es de madera, ha comenzado a arder", narra Burillo, que ha intentado apagar el fuego junto a un trabajador que ha sufrido una pequeña quemadura, sin mayor gravedad. "Creo que ha sido un cortocircuito, porque donde se estaban iniciando las llamas había cables", sentencia, mientras muchos de los vecinos que se han acercado a la zona le intentan dar ánimos.

El Periódico de Aragón

El emblemático restaurante tiene 82 años de historia y son ya cuatro las generaciones las que han estado al frente de los fogones en uno de los establecimientos hosteleros y de ocio más consolidados de la capital aragonesa. Aunque este espacio ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo y adaptándose a las nuevas generaciones, actualmente cuenta con hasta cuatro salones diferentes para grandes eventos, dos terrazas, una zona infantil y otra para hacer barbacoas, que es la única en Zaragoza y que se mantienen desde los inicios.

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