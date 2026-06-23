El investigador de Zaragoza Elías Cueto recibe 2,5 millones de la Unión Europea para desarrollar una IA que entienda el mundo

Elías Cueto, investigador del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, ha obtenido una prestigiosa ERC Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación (European Research Council, ERC), una de las convocatorias más competitivas y reconocidas de Europa para financiar investigación de frontera.

Dotada con hasta 2,5 millones de euros para un periodo de cinco años, permitirá a su grupo de investigación, Mecánica Aplicada y Bioingeniería (AMB) desarrollar el proyecto PHYSIA (Physics-Informed Spatial Artificial Intelligence), en el marco de la Cátedra de la Estrategia Nacional en Inteligencia Artificial del I3A.

Esta es una iniciativa pionera que busca sentar las bases de una nueva generación de inteligencia artificial capaz de comprender el mundo físico incorporando las leyes de la física en sus modelos de aprendizaje.

La obtención de esta Advanced Grant sitúa a Elías Cueto y al I3A entre la élite de la investigación europea y supone un importante reconocimiento internacional a la calidad científica desarrollada en la Universidad de Zaragoza. Hoy ha sido presentada por el científico en el Paraninfo, junto a la vicerrectora de Política Científica, María Pilar Pina, y el director del I3A, Jesús Arauzo.

Unizar, en una de las convocatorias más competitivas de Europa

El proyecto del investigador Elías Cueto es uno de los 276 proyectos disruptivos seleccionados por Europa que serán financiados con 683 millones dentro de la convocatoria ERC Advanced Grant. En esta edición, se han recibido un total de 3.329 propuestas, lo que representa un aumento del 31% más que el año anterior.

Con esta nueva concesión, la Universidad de Zaragoza ha resultado financiada en 27 proyectos ERC desde el año 2009 en que comenzó esta convocatoria, con un montante total que asciende a 43.2M€, y se sitúa entre las primeras universidades españolas en el ranking nacional por número de ERCs obtenidas en el programa Horizonte Europa.

Los 27 proyectos de excelencia ERC conseguidos por el campus público aragonés se distribuyen entre las siguientes categorías: Proof of Concept, 5; ERC- Starting,9; ERC-Consolidator, 5; ERC- Advanced, 6 y Synergy Grant, 2 (una coordinada por Unizar y en la otra como entidad colaboradora).

Por su parte, la vicerrectora de Política Científica, María Pilar Pina, ha subrayado el alcance de este proyecto y ha felicitado al investigador del I3A Elías Cueto por conseguirlo. "Las ERC Advanced Grants distinguen a investigadores con trayectorias científicas excepcionales y proyectos capaces de transformar su campo de conocimiento. Que la Universidad de Zaragoza sume ya 27 ayudas del Consejo Europeo de Investigación demuestra que nuestro talento científico compite y triunfa al más alto nivel internacional, y refuerza nuestra apuesta por una investigación excelente con impacto para la sociedad", ha destacado la vicerrectora de Política Científica, María Pilar Pina. "La concesión de esta ERC Advanced Grant demuestra que la Universidad de Zaragoza no solo participa en la revolución tecnológica que vive Aragón, sino que contribuye a liderarla desde el conocimiento. PHYSIA sitúa a nuestra universidad en la vanguardia internacional de la inteligencia artificial y la simulación avanzada, precisamente en un momento en el que Aragón se está posicionando como un referente europeo en tecnologías digitales e industria inteligente"

Hacia una inteligencia artificial que entienda cómo funciona el mundo

Aunque los avances recientes en inteligencia artificial, especialmente gracias a los grandes modelos de lenguaje, han sido extraordinarios, existe un consenso creciente en la comunidad científica sobre la necesidad de dotar a estos sistemas de una comprensión más profunda del entorno físico.

El proyecto PHYSIA parte de esta premisa y propone desarrollar una nueva disciplina científica denominada "inteligencia artificial espacial informada por la física" (physics-informed spatial AI).

Su objetivo es crear sistemas de inteligencia artificial capaces de interpretar, comprender e interactuar con entornos tridimensionales reales, integrando el conocimiento científico acumulado durante siglos sobre el comportamiento de la materia, las estructuras y los fenómenos físicos.

Para ello, combinará inteligencia artificial, visión por computador, mecánica computacional y gemelos digitales. Los sistemas desarrollados serán capaces de construir automáticamente modelos digitales de objetos y escenarios a partir de imágenes, prediciendo con gran precisión cómo se comportarán en diferentes condiciones.

Nuevas posibilidades para el diseño industrial y el metaverso industrial

Uno de los aspectos más innovadores de PHYSIA será el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial generativa capaces de diseñar productos y procesos teniendo en cuenta desde el inicio las restricciones físicas del mundo real.

Esta aproximación permitirá avanzar hacia metodologías de diseño completamente nuevas, en las que la inteligencia artificial no solo genere soluciones creativas, sino que también evalúe automáticamente su viabilidad física y funcional.

Los resultados de PHYSIA abrirán nuevas posibilidades para la creación de mundos virtuales físicamente realistas, dando lugar a lo que los investigadores denominan el metaverso industrial. En estos entornos, la realidad simulada podrá interactuar con la realidad física, permitiendo evaluar diseños, procesos o prototipos sin necesidad de construirlos previamente.

Asimismo, el proyecto explorará nuevas formas de realidad extendida y realidad simulada, incorporando componentes visuales que facilitarán la transferencia de conocimiento y la toma de decisiones en entornos de ingeniería.

Un equipo multidisciplinar y nuevas oportunidades para jóvenes investigadores

Además de Elías Cueto como investigador principal, el proyecto contará con la participación de Iciar Alfaro, especialista en aplicaciones industriales, y de David González que se encargará de los aspectos teóricos, ambos forman parte del grupo AMB (Mecánica Aplicada y Bioingeniería) del I3A.

La financiación permitirá incorporar nuevo talento investigador mediante la contratación de dos investigadores posdoctorales y cinco investigadores predoctorales, que realizarán sus tesis doctorales en el marco del proyecto durante los próximos años.

PHYSIA contribuirá así a reforzar el liderazgo internacional del I3A en ámbitos estratégicos como la inteligencia artificial, la simulación avanzada, la ingeniería computacional y los gemelos digitales, además de consolidar la capacidad de la Universidad de Zaragoza para atraer financiación altamente competitiva del programa Horizonte Europa.

Posicionamiento internacional: ERC en el I3A Unizar

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Desde 2023, el I3A ha logrado 8 proyectos del ERC, tres Starting Grants (StG), una Consolidator Grant (CoG), una Advanced Grant y tres Proof of Concept (PoC), por lo que se consolida como un referente en retención de talento, captación competitiva de financiación europea y posicionamiento internacional. Estos resultados refuerzan la proyección del instituto dentro del ecosistema europeo de investigación excelente y evidencian su capacidad para atraer y acompañar a investigadores e investigadoras de alto potencial.