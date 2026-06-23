Jesús Divasson llama a “poner en el centro a las personas” para afrontar los retos del empleo en Aragón

El director general de Trabajo del Gobierno de Aragón, Jesús Divasson, ha cerrado hoy la jornada Dónde trabajar en Aragón, organizada por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y Prensa Ibérica, con una intervención en la que ha puesto el acento en la complejidad del actual mercado laboral y en la necesidad de situar a las personas en el centro de las políticas empresariales y públicas.

Durante su intervención, el director general ha reconocido que el escenario laboral aragonés es “complejo” y “muy casuístico”, con realidades muy distintas según el sector, el tipo de empresa y el perfil profesional requerido. En este sentido, ha compartido con los presentes algunas de las situaciones que las compañías le hacen llegar en su contacto habitual con la Dirección General de Trabajo.

Entre ellas, ha citado el caso de empresas que necesitan incorporar a cientos de trabajadores en pocos meses, pero que se encuentran con dificultades para cubrir vacantes por cuestiones vinculadas a los horarios, los desplazamientos, las condiciones de trabajo o las expectativas de los propios candidatos. También se ha referido a compañías con plantillas cada vez más diversas, formadas por trabajadores de múltiples nacionalidades, lo que obliga a adaptar la propuesta de valor de la empresa a realidades personales y culturales muy diferentes.

Realidades diferentes y preocupaciones comunes

Divasson ha señalado asimismo la preocupación creciente por fenómenos como el absentismo, la incapacidad temporal, la salud mental y el “desenganche” de algunos trabajadores respecto a sus puestos. Según ha explicado, estos factores están teniendo un impacto directo en la actividad de las empresas, especialmente en sectores donde determinados perfiles profesionales resultan difíciles de encontrar.

Uno de los problemas que ha destacado con mayor claridad ha sido la rotación laboral. El director general de Trabajo ha apuntado que en Aragón se está produciendo una elevada movilidad en ambos sentidos: trabajadores que abandonan la empresa poco tiempo después de incorporarse y compañías que recurren a ajustes mediante despidos disciplinarios ante sus necesidades organizativas. En esta líneas, ha indicado que el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) "está en cifras récord de expedientes por despidos discicplinarios".

Ante este escenario, Divasson ha coincidido con varias de las ideas expuestas previamente durante las mesas redondas de la jornada y ha defendido que “poner en el centro a las personas” no puede limitarse a una declaración de intenciones. “Supone que hay que hacer y no solo decir”, ha subrayado.

Desde el Gobierno de Aragón, ha explicado, el objetivo es ofrecer a las empresas un marco de actuación “fiable y previsible”. Según ha señalado, las compañías deben saber qué pueden esperar de la Administración, cómo puede ayudarlas y qué herramientas tienen a su disposición para mejorar su competitividad y la gestión de sus plantillas.

En este punto, Divasson ha recordado que la Dirección General de Trabajo cuenta con competencias en materia de seguridad y salud laboral, y ha destacado programas como la Red Aragonesa de Empresas Saludables, con la que se busca acompañar a las compañías en la creación de entornos laborales más seguros, saludables y competitivos.

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El director general también ha defendido la libertad de empresa, la unidad de mercado, el diálogo social y la negociación colectiva como elementos clave para el desarrollo económico y laboral de Aragón. Divasson ha concluido su intervención reiterando el compromiso del Gobierno de Aragón con los agentes sociales y con un modelo de relaciones laborales basado en la colaboración, la estabilidad y la capacidad de respuesta ante los nuevos desafíos del mercado de trabajo.