Leapmotor abre su taller de baterías en Mallén para los coches que fabricará en Figueruelas

Leapmotor International, la joint-venture estratégica entre Stellantis y Leapmotor, ha confirmado la apertura de un nuevo taller de baterías en Mallén (Zaragoza), marcando un hito importante en la estrategia de expansión de la compañía en Europa. Como adelantó este diario el pasado mes de septiembre, este desarrollo supone la consolidación y expansión de un proyecto comercial que ya está dejando un impacto concreto en la comunidad autónoma. Las instalaciones ya están en marcha con sus primeros trabajadores.

La nueva instalación —dedicada al ensamblaje de módulos de baterías y a los procesos clave que apoyan la producción de vehículos eléctricos— sigue a recientes anuncios sobre la producción del modelo B10 en Figueruelas y la colaboración para el desarrollo de un Opel C-SUV.

La planta de Mallén ocupa una superficie total de aproximadamente 34.000 metros cuadrados, incluyendo 19.000 metros cuadrados de superficie construida, y está diseñada para ofrecer tanto eficiencia como escalabilidad.

La instalación ha sido diseñada para adaptarse a diferentes químicas de baterías y adaptarse a un panorama de tecnología de baterías BEV en constante evolución. La producción inicial se centrará en el suministro de la plataforma B Leapmotor, instalada recientemente en la planta de Zaragoza, con las dos baterías basadas en tecnología LFP (versiones Pro y ProMax).

Antiguos terrenos de Dia en Mallén donde se ha instalado la planta. / El Periódico de Aragón

Expertos chinos enseñarán a los trabajadores locales

En el corazón del proyecto Mallén se encuentra una sólida colaboración entre China y Europa, que combina tecnología china avanzada con la experiencia y el conocimiento industrial europeos. Los equipos españoles trabajarán codo con codo con expertos chinos, creando un entorno único para el intercambio de conocimientos y la excelencia operativa, permitiendo que la fuerza laboral local aprenda de los mejores expertos chinos a nivel mundial.

Desde una perspectiva local, el proyecto ya está aportando beneficios económicos significativos, con actividades activas de reclutamiento y formación en marcha.

El líder del proyecto Leapmotor International, Yann Martin, comentó: "La planta de Mallén representa un hito importante en la cooperación y la huella estratégica de Stellantis y Leapmotor en Europa".

La puesta en marcha, con directivos chinos y españoles formados en el gigante asiático

Como expresión de las experiencias compartidas que sustentan la base de este proyecto, la fase inicial incluye a la dirección local, expatriados de Leapmotor, algunos experimentados líderes de equipo españoles, voluntarios de la planta de Zaragoza para apoyar en los primeros pasos del desarrollo técnico de la actividad en la planta de taller, regresando de una extensa formación en una planta de baterías Leapmotor en China. En las próximas semanas y meses se incorporarán empleados locales adicionales.

Con el tiempo, se espera que el proyecto también fomente el desarrollo de un ecosistema industrial más amplio, atrayendo proveedores y servicios de apoyo a la zona. Desde el punto de vista operativo , la planta de Mallén destaca por su rápida ejecución y puesta en marcha, impulsada por procesos de producción modernos diseñados para garantizar eficiencia, calidad y escalabilidad en el ensamblaje de módulos de baterías y operaciones relacionadas.

La apertura de la instalación de Mallén subraya la ambición de Leapmotor International de establecer una presencia industrial sostenible y competitiva en Europa, al tiempo que fortalece los lazos entre la innovación global y la experiencia local. Esta planta representa un paso concreto en el camino europeo de Leapmotor International, reflejando no solo su compromiso con la industrialización en la región, sino también la fortaleza de la colaboración intercontinental que define su enfoque.

Este proyecto ha sido apoyado por el Gobierno central, por el Gobierno de Aragón y Aragón Exterior, y por el Ayuntamiento de Mallén, con el objetivo de enriquecer continuamente el empleo en la región.

Selección de trabajadores

La compañía china inició el pasado invierno el proceso de selección de los primeros trabajadores que formarán parte de su futura planta de ensamblaje de baterías en Mallén.

La búsqueda de personal no se abrió de forma general al mercado laboral, sino que en esta primera fase se está dirigiendo a perfiles concretos dentro de la actual fábrica de Stellantis en Figueruelas, según aseguran a este diario varias fuentes de la plantilla. Se trataba de operarios y técnicos con experiencia en procesos industriales vinculados al vehículo eléctrico, la robótica y el montaje de baterías.