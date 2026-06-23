Leapmotor promete una fabricación "completamente local" en Zaragoza para esquivar los aranceles europeos

La estrategia de Leapmotor para afianzarse en Europa pasa por Zaragoza. El fundador y consejero delegado del fabricante chino de vehículos eléctricos, Zhu Jiangming, ha asegurado que los modelos que la compañía producirá en la planta de Stellantis en Figueruelas contarán con una fabricación "completamente local", una condición que considera necesaria para minimizar el impacto de los aranceles impuestos por Bruselas a los vehículos importados desde China.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida al diario suizo Blick con motivo del Salón del Automóvil de Pekín. En ella, el máximo responsable de Leapmotor identifica a Zaragoza como una pieza clave dentro de la estrategia europea del grupo y confirma que el SUV B10 será el primer modelo de la marca ensamblado en España.

"Para evitar los aranceles europeos, que exigen un porcentaje mínimo del 70% de valor añadido local, la producción será completamente local. Entregaremos nuestros primeros vehículos fabricados en España antes de finales de 2026, comenzando con el SUV B10", afirma el directivo en la entrevista.

El peso de los proveedores europeos

La referencia al 70% de contenido local resulta especialmente significativa porque apunta a un elevado grado de integración industrial en Europa. Más allá del ensamblaje final de los vehículos, el objetivo obligará a incrementar progresivamente el peso de proveedores europeos en áreas estratégicas de la cadena de suministro, desde componentes electrónicos hasta sistemas de propulsión y otros elementos de alto valor añadido.

La planta de Figueruelas se convertirá así en el principal centro de producción europeo de Leapmotor. El fabricante chino y Stellantis llevan meses preparando el lanzamiento industrial del B10, un SUV eléctrico compacto llamado a competir en uno de los segmentos de mayor volumen del mercado europeo.

La apuesta forma parte de una alianza estratégica que comenzó en 2023, cuando Stellantis adquirió aproximadamente el 20% del capital de Leapmotor y puso en marcha la sociedad conjunta Leapmotor International para impulsar la expansión internacional de la marca fuera de China.

Más allá del 'B10'

La entrevista deja entrever además que la colaboración entre ambas compañías podría seguir ampliándose en los próximos años. Preguntado por la posibilidad de compartir plataformas, baterías y desarrollos tecnológicos con otras marcas del grupo Stellantis, Zhu Jiangming respondió que estudiarán todas las sinergias que puedan resultar beneficiosas para ambas partes.

Aunque evitó concretar futuros proyectos, sus declaraciones coinciden con un momento de creciente integración entre Stellantis y Leapmotor. La agencia Reuters informó recientemente de que ambos grupos mantienen conversaciones para desarrollar nuevos vehículos eléctricos de Opel basados en tecnología de la firma china y producirlos también en Zaragoza.

De uno a cuatro millones de coches al año

Durante la entrevista, Zhu Jiangming también expuso la ambición global de la compañía. Leapmotor aspira a vender un millón de vehículos al año y alcanzar los cuatro millones de unidades anuales en la próxima década, una cifra que le permitiría situarse entre los diez mayores fabricantes del mundo.

El directivo va incluso más allá y augura un fuerte protagonismo de China en la industria automovilística global. A su juicio, cinco o seis fabricantes chinos acabarán formando parte del grupo de los diez mayores constructores del planeta, hasta el punto de que entre el 50% y el 80% de todos los vehículos fabricados y vendidos en el mundo podrían proceder de compañías chinas. Un escenario que, de cumplirse, convertiría a Zaragoza en uno de los principales puntos de apoyo europeos de esa expansión industrial.