El municipio de Zaragoza que se despide del gran 'esqueleto' que dejó la crisis del 2008: "Ahora se podrá revitalizar esa zona"

Las heridas que dejó la crisis económica de 2008 se pueden ver, casi, en cada municipio de Aragón. Las víctimas del crac del ladrillo en forma de esqueletos de edificios inacabados salpican especialmente localidades del entorno metropolitano de Zaragoza, pero esta semana se dirá por fin adiós a uno de los edificios inacabados más grandes de la comunidad autónoma. Casi veinte años después de su construcción.

Es el caso del conocido 'esqueleto' de Cuarte de Huerva, en el que el ayuntamiento de la localidad culmina un cuidadoso derribo por su cercanía a otras viviendas y su ubicación en pleno casco urbano.

Según han informado fuentes municipales, la actuación se ha llevado a cabo mediante un proceso de "demolición selectiva y progresiva, desmontando la estructura por fases con maquinaria específica equipada con sistemas de corte hidráulico". Así, se pretendía trabajar "con mayor precisión y reducir al máximo el impacto sobre el entorno, algo especialmente importante en una zona rodeada de viviendas y espacios de uso público".

Además, durante la duración de los trabajos, que se han prolongado durante varios meses, se han aplicado medidas preventivas para minimizar las afecciones, "como el riego constante de la zona para controlar la dispersión de polvo". Asimismo, desde el ayuntamiento han mostrado su agradecimiento por la "colaboración y comprensión de los vecinos durante todo el proceso".

El futuro de la parcela

La incógnita ahora es qué pasara con una parcela, que es de titularidad privada, una vez que se ha despojado de un edificio a medio construir que, en palabras de la alcaldesa, Elena Lacalle, estaba generando ya "problemas de salubridad".

Fuentes municipales concretan que "la desaparición de esta estructura abre la posibilidad de impulsar un nuevo proyecto más adaptado a la realidad actual de Cuarte de Huerva y a las necesidades existentes en materia residencial y urbanística", sin concretar ningún proyecto. Y remiten a la propiedad para que concrete y presente la propuesta que considere oportuna. Ya avanzan desde el ayuntamiento que se valorará "positivamente cualquier iniciativa que contribuya a revitalizar esta zona y a seguir mejorando el municipio".

Actualmente, desde el ayuntamiento confirman conversaciones con la propiedad para "estudiar alternativas" que permitan dar un uso temporal a la parcela mientras se define su desarrollo futuro. Entre ellas, la posibilidad de habilitar provisionalmente un aparcamiento público, una necesidad identificada también en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cuarte de Huerva. Asimismo, el espacio podría servir de apoyo para determinadas actividades municipales o festivas. No obstante, cualquier actuación en este sentido requerirá "necesariamente el acuerdo de la propiedad", recuerdan.

El derribo abre alternativas

Desde el inicio de la legislatura, el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva recuerda que ha trabajado para "favorecer una solución definitiva que permitiera desbloquear esta situación". "El objetivo siempre ha sido que la propiedad adoptara una decisión sobre el futuro de una construcción que llevaba demasiado tiempo paralizada. Las alternativas pasaban por retomar y adaptar el proyecto original o por proceder a su demolición y plantear una nueva actuación urbanística", explican.

Noticias relacionadas

La opción elegida fue el derribo, lo que abre paso ahora a nuevas alternativas y posibilidades "para uno de los espacios con mayor potencial del municipio", señalan desde el consistorio. "Lo importante es que Cuarte deja atrás una imagen asociada durante demasiado tiempo a un proyecto inacabado y recupera un espacio que podrá desempeñar un papel relevante en el desarrollo futuro de nuestro municipio", celebran desde el ayuntamiento.