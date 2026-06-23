El nuevo plan de caza de Aragón permitirá abatir jabalís con visor térmico para hacer frente a la peste porcina africana

El Gobierno de Aragón ha aprobado este martes el nuevo Plan General de Caza para la temporada 2026-2027, que cuenta con "herramientas de gestión cinegética" y "refuerza el control de especies que generan daños agrícolas o riesgos sanitarios", según ha notificado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que también refiere que "se reducen cargas burocráticas" para los cazadores de la comunidad autónoma.

Una de las principales novedades que incluye este nuevo reglamento es la utilización de "visores térmicos y nocturnos en las esperas y aguardos de jabalí en todo Aragón". Una medida que la DGA aplica con la intención de "mejorar el control poblacional". Una actuación que llega meses después de la peste porcina africana que afectó a animales en Cataluña e impactó a las exportaciones del sector porcino español, del que Aragón es uno de sus puntales.

No es la única medida que a corto plazo va a tomar el Gobierno de Aragón contra el jabalí por la peste porcina africana. El director general de Caza y Pesca, Alberto Fernández-Arias, que precisamente este martes comparecía en las Cortes de Aragón, ha destacado que "próximamente se convocará la mesa de prevención y lucha contra la peste porcina africana". La intención de la consejería de Medio Ambiente y Turismo es tener "una relación de máxima colaboración con la Federación Aragonesa de Caza".

Se amplían las medidas extraordinarias contra el conejo y se incorporan 11 nuevos municipios al listado de zonas con sobre población: Ainzón, Alagón, Aniñón, Atea, El Frasno, La Joyosa, Moros, Nigüella, Nuez de Ebro, Sabiñán y Trasmoz.

Los procedimientos se simplifican mediante trámites telemáticos específicos, evitando documentación adicional, como el libro electrónico de batidas. Los datos se validarán digitalmente mediante la aplicación INABAT y el libro se generará automáticamente, sin necesidad de presentación presencial ante la Administración.

Además, ya no será obligatorio devolver determinados precintos físicos no utilizados de cabra montés, corzo, ciervo y sarrio, y se clarifica el número máximo de armas y participantes por puesto para mejorar la organización de las cacerías y aportar seguridad jurídcia.

Comparecencia en las Cortes

El director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Alberto Fernández-Arias, ha afirmado este martes, en su comparecencia en Comisión de las Cortes autonómicas, que "la pesca y la caza, ejercidas con criterios de sostenibilidad, legalidad y equilibrio ecológico, deben entenderse como herramientas legitimas de conservación del territorio". "Defender una pesca y caza reguladas es defender un Aragón activo, productivo, ordenado y compatible con la conservación de sus ecosistemas", ha añadido.

Con relación a la caza, ha indicado que "las magnitudes estimadas equivaldrían a unos trescientos cuarenta y dos millones de euros de contribución al PIB aragonés y al mantenimiento de más de ocho mil empleos". "Existe un beneficio indirecto que es esencial", ha explicado, "reduce daños agrarios, disminuye daños en infraestructuras, ayuda a prevenir accidentes de tráfico y contribuye al control sanitario de poblaciones silvestres".

El director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Alberto Fernández-Arias, este martes en las Cortes. / Cortes de Aragón

"La caza en Aragón no es solo una actividad tradicional, es una herramienta de gestión, conservación y equilibrio territorial", ha manifestado Fernández-Arias. "Solo desde la alianza entre administración y cazadores podemos defender una caza útil, sostenible y compatible con la conservación", ha defendido.

Las reacciones de los grupos parlamentarios

Desde los grupos solicitantes de la comparecencia, el parlamentario del PSOE Carlos Ros ha apostado por "fomentar los cotos sociales, no los privados," para los que espera que las partidas económicas para ambos "estén bien diferenciadas". Por otra parte, ha señalado que al control del conejo se debería añadir el del corzo porque "la sobrepoblación de esta especie ha causado varios problemas en los almendros del Bajo Aragón".

Del mismo modo, por parte de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo ha expuesto que "afrontamos varios desequilibrios poblacionales en la fauna silvestre que afectan a la rentabilidad del campo aragonés". En este sentido, ha incidido en que la plaga de conejos "está causando importantes pérdidas económicas en muchas explotaciones, tenemos a esta población más descontrolada que nunca y hubo muchas promesas en campaña electoral, pero después hay muchos agricultores y ganaderos que todavía no han visto soluciones".

Asimismo, el portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha planteado que "la razón de ser de crear una Dirección General específica debería traducirse en una mayor capacidad de diálogo con el sector o en la simplificación administrativa", entre otras cuestiones, y, en este sentido, ha preguntado por los objetivos de la misma para esta legislatura.

Respecto al resto de grupos, el parlamentario popular Luis José Arrechea ha mostrado su apoyo al trabajo de la Dirección de Caza y Pesca con "el objetivo común de defender el medio rural aragonés" a través del "diálogo, conocimiento técnico y el consenso de todos los actores del territorio". Además, Arrechea ha abogado por "avanzar en la mejora y seguridad de las batidas y monterías", así como en la colaboración con la Federación Aragonesa de Caza.

El portavoz sectorial de Vox, Sergio Marco, ha reiterado que la caza y la pesca generan miles de empleos en la Comunidad y que son "una pieza fundamental de la economía aragonesa". De esta manera, ha compartido el modelo de cotos deportivos, así como la profesionalización del sector de la pesca, y, por otro lado, ha enfatizado que son "arraigo, tradición y sociedades locales que sostienen montes y ríos con su propio esfuerzo".