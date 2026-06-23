El pueblo de Aragón donde se ha dormido con manta mientras toda España se achicharra

Ayer, 22 de junio, dejó uno de los contrastes más llamativos del mes. Mientras el sur y el valle del Ebro superaban los 40 grados, el Pirineo aragonés registró la temperatura más baja de Aragón y una de las más bajas de España. Benasque fue ha sido el pueblo de la comunidad donde los vecinos han tenido que dormir tapados porque los termómetros se han desplomado mientras muchos puntos de la provincia de Zaragoza las mínimas han rozado los 25 grados.

Este pueblo pirenaico, obtuvo una mínima de 11,8 grados y una máxima de 35,8 ºC, una amplitud cercana a los 24 grados. Esta amplitud evidencia una inestabilidad térmica de la zona, con jornadas diurnas que arrancan con bajas temperaturas y tardes que se calientan con gran rapidez.

Una mujer se protege del calor con un abanico. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA / EPA

Quinto, uno de los municipios más calurosos

En el extremo opuesto, el calor está siendo gran protagonista las últimas semanas durante todo el país. Según los datos de la Aemet, la temperatura más alta del país se registró en Andújar (Jaén), con 45,1 ºC, seguida de Bailén (44,2 ºC), Montoro (Córdoba, 43,5 ºC), Lleida (42,9 ºC) y Quinto (Zaragoza, 42,9 ºC).

En el top 8 entró también Alcañiz (Teruel), con 42,5 ºC. En Aragón, los municipios más calurosos del día fueron Quinto (42,9 ºC), Alcañiz (42,5 ºC), Híjar (42,2 ºC) y Fraga (42,1 ºC). En Zaragoza capital, la estación de Valdespartera alcanzó también 42,1 ºC. Los valores podrían repetirse este mismo martes si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mucha más fresca ha sido la noche en zonas de montaña de todo Aragón como: Benasque (11,1 ºC), Bello (13,0 ºC), Cedrillas (12,6 ºC), Bielsa (13,2 ºC) y el embalse de Búbal en Biescas (13,1 ºC). Por otro lado, las noches tropicales se han asentado con fuerza en casi toda la provincia de Zaragoza, La Hoya de Huesca y el Bajo Aragón turolense. La temperatura mínima más alta de todo Aragón se ha registrado en Castejón de Valdejasa con 24,8 grados.

Dos personas se comen un helado en el centro de Zaragoza, este lunes durante la ola de calor. / Pablo Ibáñez

Cifras históricas en los termómetros

A la espera de que los termómetros suban hasta los 42 grados en muchas partes de Aragón, hay pueblos que han amanecido con temperaturas superiores a 30 grados como Castejón de Valdejasa (31,7 ºC), Leciñena (32 ºC), Andorra-Horcallana (32 ºC), Barbastro (32,5 ºC) y Valdespartera (32,7 ºC). Estas altas temperaturas apuntan a una jornada de calor que podría marcar números históricos en los termómetros de nuestro país.

El calor tiene un impacto directo en la salud de la población, especialmente entre colectivos vulnerables, como niños y personas mayores o con enfermedades crónicas. Las autoridades recomeindan prevenir, usar protector, hidratarse y evitar exponerse las horas centrales del día al sol.

El pueblo más frío de toda España

Benasque es un pueblo de montaña situado a 1.138 metros de altitud, rodeado por las cumbres más altas de los Pirineos y en pleno corazón del Parque Natural Posets-Maladeta. La villa cuenta con unos 2.000 habitantes y un entorno que combina naturaleza, patrimonio y deporte.

Dos esquiadores en una de las pistas de la estación de Cerler / El Periódico de Aragón

En este término se encuentran estaciones de esquí como Cerler Aramón y Llanos del Hospital, además del Centro BTT Puro Pirineo, con numerosas rutas de bicicleta de montaña. Así mismo, es escenario de pruebas de trail como el Gran Trail Aneto-Posets o el Trail2Heaven, y ofrece actividades como barranquismo, parapente, rafting o paseos a caballo.

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Otros de los pueblos más fríos en Aragón han sido Bello, Cedrillas o Bielsa.