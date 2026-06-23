Servicios sociales
La residencia de mayores de Andorra ampliará sus plazas
El centro de mayores pasará de 31 a 50 plazas disponibles cuando se complete toda la documentación necesaria
Los técnicos del Gobierno de Aragón han realizado la visita de inspección pertinente e imprescindible para la apertura de la ampliación de La residencia municipal 'Los Jardines' de Andorra ampliará sus plazas de las actuales 31 a 50 en total después de la visita de inspección por parte de los técnicos de Aragón.
Mediante la ampliación, esta residencia pasará de las 31 plazas actuales a disponer de 50 plazas, de las que tres de ellas serán plazas de enfermería, y otras seis, plazas diurnas.
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha visitado la residencia junto al alcalde de la localidad, el senador socialista Rafael Guía.
"Nuestro compromiso se palpa aquí, sobre el terreno. Lo hicimos con el desbloqueo de la subvención del FITE para la residencia de Alfambra, con la inversión de 250.000 euro en la residencia de Fonz, y con el nuevo Centro Social de Mayores en Sariñena", ha defendido Nolasco, que ha añadido que su compromiso es disponer de "más atención, más cuidados y más plazas de residencia para nuestros mayores" en las tres provincias aragonesas.
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