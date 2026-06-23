Este es el restaurante que prepara el mejor Paquito de Ternasco de Aragón: un clásico de Zaragoza frente a La Romareda

El concurso que busca el mejor Paquito de Ternasco de Aragón ya tiene ganador. Se trata de el Paquito Tonnato, elaborado por el restaurante El Ambigú, ubicado en la plaza Eduardo Ibarra, frente a la Romareda, de Zaragoza. Un bocadillo de pierna de cordero IGP Ternasco de Aragón asada y fileteada, con mahonesa de atún y brotes verdes, en pan de cristal.

Han recogido el galardón Pedro Martín y Daniel Fernández, chef ejecutivo y segundo de cocina del establecimiento, de manos de Arancha Simón, consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

Junto al Mejor Paquito de Aragón (y de Zaragoza) han sido galardonados también los mejores de las otras dos provincias: el Paquito Chocolatero, de La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz, en la de Teruel; y el Paquito Goyo, de Taberna Aragonia (Ontiñena) en la de Huesca.

El Paquito Chocolatero presentado por Natalia Moreno y Rubén Boltaña de La Esquinita de Boltaña, de Alcañiz, es un bocadillo de guiso de pierna y paletilla de cordero IGP Ternasco de Aragón, con alcaparras, chocolate con almendras y Katsuobushi, en pan artesano aromatizado con ajo, romero y tomillo.

Y el Paquito Goyo de Taberna Aragonia de Ontiñena, es un bocadillo en pan árabe de sémola, con cordero IGP Ternasco de Aragón asado, crema de sus sesos, emulsión de ajo asado y encurtidos. Han recogido el premio Patricia Canalis, Inés Tisaire y Angel Tisaire.

El mejor Paquito de Aragón representará a la comunidad autónoma en la final nacional Mejor Paquito de España que la Interprofesional INTEROVIC celebrará en septiembre.

El bocadillo más popular de Aragón

Juan Carlos Brun, ganadero y presidente del Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón, se ha referido en su discurso de bienvenida al que “probablemente sea ya el bocadillo más popular de Aragón (al menos eso dice la IA si le preguntas y mucha gente así lo entiende), al paquito de Ternasco de Aragón que es el sabor de Aragón entre panes”.

Ha querido destacar también que “cada año La Ruta del Paquito va a más: no solo en cuanto al número de participantes, de bocatas vendidos, o del número de localidades donde poder degustar un paquito; también va a más la calidad de las propuestas y la versatilidad del Ternasco de Aragón entre el pan, con cada vez más cortes y tipos de cocinado usados por los cocineros”. Como ha quedado reflejado también en las propuestas presentadas por los 10 establecimientos finalistas.

Al acto de entrega de premios han asistido representantes del Gobierno de Aragón, de las asociaciones de hostelería y turismo de las diferentes provincias, de las empresas productoras y comercializadoras del Ternasco de Aragón, de los distribuidores habituales, y de los medios y canales de comunicación.

Disputada final entre los 10 mejores de este año

Los 10 establecimientos más valorados por un jurado seleccionado que visitó los 70 establecimientos han cocinado y presentado sus propuestas ante un jurado profesional, presidido por Javier Robles, Maestro del Cordero y presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón.

Además de Javier, la mesa de jurados ha estado compuesta por: Ana Belén Asensio, copropietaria de la Bocatería Cuéntame de Utebo (varias veces ganadores de los concursos de bocadillos de Ternasco de Aragón); Pepe Puyuelo, presidente de la Asociación de Sumilleres de Aragón; Esther Barroso, vicepresidenta de la Asociación de Cocineros de Aragón y profesora de cocina del IES Pedro de Luna; y Miguel Ruiz @takoyaki, conocido influencer gastronómico aragonés.

Los otros finalistas de esta edición que han competido esta tarde han sido: Gastrobar El Perdido, de Jaca (Huesca); Olla de Huesca, de la capital oscense; Inspira Delice, de Valderrobres (Teruel); La Fábrica de Solfa, de Beceite (Teruel); y Pome, Kempape y La Social, los tres establecimientos de la ciudad de Zaragoza.

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La Ruta del Paquito de Ternasco de Aragón 2026, puesta en marcha por su Consejo Regulador en colaboración con la interprofesional INTEROVIC, ha tenido lugar del 4 al 21 de junio en 74 establecimientos de 22 localidades, con gran éxito de asistencia a los locales y un incremento general en las ventas de los paquitos.