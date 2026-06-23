Los sectores económicos de Aragón alertan de "las plazas vacantes" y reivindican "la gestión emocional" en el seno de las empresas

Los sectores económicos de Aragón vive con emoción el buen momento que atraviesa la comunidad autónoma, pero no reniegan de completar sus plazas vacantes y de "retener" el talento que, también, falta en el mercado laboral. Grupo Jorge, Avanza Zaragoza, Integra y Alia Consultores han sido las cuatro empresas que han participado este martes en el foro Dónde trabajar en Aragón, con una reflexión sobre la situación económica actual y los retos a los que se enfrentan las empresas para crecer en este contexto positivo.

Los cuatro representantes de las cuatro empresas aragonesas han coincidido en el análisis y en la falta de talento, con vacantes repetidas en casi todos los sectores y muchas de ellas relacionadas con las tecnologías o los perfiles más técnicos de cada una de las firmas. Pero, también, con la importancia de "fidelizar" al propio trabajador y la necesidad de que la frase "una empresa es una familia" se cumpla día a día, con ventajas para los trabajadores tanto en el aspecto económico como con los planes de bienestar que varias de las firmas llevan desarrollando tiempo.

Santiago Calleja, director corporativo de Recursos Humanos de Grupo Jorge, ha lamentado que en el sector encuentran "menos talento" y que los puestos de trabajo son "mucho más difíciles para las personas que se incorporan", por lo que el sector obliga a "incorporar perfiles que antes no estaban y adaptarse al mercado y a las normas de trazabilidad".

Desde Avanza, Víctor Aznar, gerente de Recursos Humanos de la empresa en Zaragoza, ha denunciado "la falta de relevo generacional" en un sector que acusa bastante envejecimiento, como es el de los conductores profesionales. "La media de edad en el transporte es elevada y por mucho que se incorpore a nuevas personas, esa media no se reduce", ha lamentado Aznar, que sí se ha preguntado "qué pasará en unos años" en un sector imprescindible para la movilidad de los ciudadanos.

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Miguel Ángel Gracia

Félix Gil, CEO de Integra, ha señalado que hay "muchos cambios en muchos sectores", condicionados en demasiadas ocasiones por "la nueva regulación y la tecnología". "Todo ello está presente y ahora parece que todo debe ser inmediato, por lo que enfrentamos un cambio total que todos tenemos que entender", ha resumido Gil, con las primeras referencias a la omnipresente inteligencia artificial.