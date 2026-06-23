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'Dónde trabajar en Aragón' reúne al ecosistema empresarial, institucional y social en torno al reto del talento

La jornada organizada por El Periódico de Aragón, ha reunido en el restaurante Aura a un centenar de representantes de entidades financieras, organizaciones empresariales, centros formativos, consultoras y responsables de recursos humanos de importantes empresas de la comunidad

En imágenes | Foro Dónde trabajar en Aragón, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

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En imágenes | Foro Dónde trabajar en Aragón, organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El talento, el empleo y las oportunidades laborales en Aragón no son ya solo una preocupación de los departamentos de recursos humanos. Son una cuestión de territorio, de competitividad y de futuro. Así se ha puesto de manifiesto en la jornada Dónde trabajar en Aragón, un foro que ha reunido en el restaurante Aura de Zaragoza a una amplia representación del tejido empresarial, institucional, formativo y social de la comunidad.

Ya antes incluso del inicio de las mesas redondas, el espacio del photocall y el gran salón donde se ha desarrollado el desayuno han servido para tomar el pulso a una jornada que ha despertado un notable interés entre empresas, administraciones, entidades de formación, fundaciones, consultoras especializadas, organizaciones empresariales y profesionales vinculados al mercado laboral.

El nivel de los asistentes ha sido, en sí mismo, una muestra de la relevancia del tema. Entre los participantes y el público se han dado cita representantes del Gobierno de Aragón, el INAEM, la Cámara de Comercio de Zaragoza, CEOE Aragón, Ibercaja, Grupo Jorge, Avanza Zaragoza, Integra, Alia Consultores, así como compañías y entidades como Amazon Web Services, adidas, CAF, KPMG, Quirónsalud, Grupo San Valero, Fundación Rey Ardid, Fundación Laboral de la Construcción, Gi Group, Grupo Costa, Lacasa, Caja Rural de Aragón, Banco Sabadell, Aragón Exterior, ESIC, CESTE, Aquara Veolia, Fundación Ibercaja o Zaragoza Dinámica, entre otras.

Vídeo | Así ha sido el foro Dónde trabajar en Aragón organizado por El Periódico de Aragón

Vídeo | Así ha sido el foro Dónde trabajar en Aragón organizado por El Periódico de Aragón

Miguel Ángel Gracia

Esa pluralidad de perfiles ha convertido la jornada en una fotografía bastante precisa del momento que vive Aragón: una comunidad con actividad económica, empresas con necesidades reales de contratación, sectores en transformación y una preocupación compartida por cómo conectar mejor a las personas con las oportunidades que ya existen.

La presencia institucional de Eva Valle, consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, y de Jesús Divassón, director general de Trabajo, ha reforzado el carácter estratégico de un debate que atraviesa de lleno las políticas públicas, pero que también afecta de forma directa a las empresas, a los centros formativos y a la sociedad como quedó patente en las dos mesas redondas.

Pero más allá de las intervenciones, la jornada ha dejado una lectura clara: hablar de empleo en Aragón es hablar de industria, logística, tecnología, servicios, formación profesional, movilidad, vivienda, relevo generacional, digitalización y capacidad de atracción. Es decir, de casi todo aquello que condiciona el desarrollo económico de la comunidad.

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El foro ha cumplido con su objetivo inicial y ha logrado reunir en un mismo espacio a quienes diseñan políticas públicas, a quienes gestionan equipos, a quienes seleccionan talento, a quienes forman futuros profesionales y a quienes acompañan a personas en búsqueda de empleo. Una combinación que ha evidenciado que el reto del talento no se resuelve desde una sola mirada.

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