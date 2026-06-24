Alfredo Caballero, elegido nuevo presidente de ALIA, el Clúster Logístico de Aragón

La Asamblea General de ALIA, el Clúster Logístico de Aragón, celebrada este martes en Zaragoza, ha acordado por unanimidad el nombramiento de Alfredo Caballero como nuevo presidente de la entidad. Caballero, hasta ahora vicepresidente del clúster, toma así el relevo de Eduardo Corella tras su segundo mandato, quien ha estado al frente de la organización durante ocho años y continuará vinculado como vocal.

Alfredo Caballero asume su nuevo rol “desde la humildad, y con el sentimiento de aportar todo mi trabajo y experiencia para que la logística de Aragón siga siendo punta de lanza a nivel nacional e internacional”. El nuevo presidente ha destacado que el objetivo es continuar con la actual estrategia del clúster ante “el espectacular trabajo del equipo, por el número de iniciativas que desarrolla y el calado que están adquiriendo sus proyectos, así como en centrarnos en las necesidades de los socios y aportar soluciones que ayuden a atraer talento al sector”.

Alfredo Caballero, natural de Calatayud (Zaragoza), está vinculado al mundo del transporte desde que en los años 80 tomó las riendas de la empresa familiar TAC Logística, de la que es el actual CEO.

En la Asamblea General, celebrada en el Hotel Vincci de la capital aragonesa, se ha agradecido “el desempeño y la entrega” de Eduardo Corella a lo largo de su presidencia, en la que el clúster ha experimentado una progresión meteórica pasando de los 40 socios con los que contaba cuando asumió la presidencia a los cerca de 180 socios actuales, siendo uno de los clústeres más relevantes a nivel nacional y europeo.

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También se ha destacado su impulso a la gestión de proyectos de innovación y al desarrollo de nuevos formatos de encuentros que han hecho un sello diferencial de ALIA. Pero más allá de eso, Corella “ha destacado porque ha sabido hacer de ALIA un espacio de gran identificación de todos los agentes del sector en Aragón, logrando crear fuertes vínculos de colaboración y participación, lo que queda como un gran legado”.