Camino hacia la neutralidad climática: Sesé celebra un 12% de reducción de emisiones de CO₂

Sesé, gestor integral de la cadena de suministro, continúa avanzando en su estrategia de generación de impacto positivo, estructurada alrededor de tres pilares: entorno, desarrollo y personas. Concretamente, en el ámbito de la sostenibilidad medio ambiental, la compañía logró disminuir sus emisiones de CO 2 de alcance 1 y 2 en 2025 un 12% respecto a 2024. Con este avance, la compañía acumula una reducción del 46% de sus emisiones de carbono por euro facturado respecto al año 2022.

Sergio Treviño, CEO de Sesé, ha señalado que “la generación de impacto positivo en nuestro entorno debe ir acompañada de una competitividad empresarial que permita generar cambios duraderos y aportar valor real a las comunidades en las que operamos. Acompañamos a nuestros clientes en su proceso de descarbonización mediante soluciones que permitan descarbonizar la cadena sin suministro de manera sostenible, no solo a nivel medioambiental, sino también económico”.

Sesé tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para ello, impulsa un plan integral que combina tecnología, digitalización, optimización de procesos y formación para mejorar la eficiencia en todas sus operaciones. La compañía trabaja junto a sus clientes en la transición hacia modelos más sostenibles, integrando energías renovables y medidas orientadas a maximizar el uso responsable de los recursos. Entre sus principales acciones destacan la renovación de maquinaria y flota para reducir el consumo energético y la implementación de soluciones logísticas que optimizan el movimiento de mercancías y disminuyen los trayectos necesarios.

Innovación y combinación de energías para un transporte sostenible

En el ámbito del transporte terrestre, Sesé ha logrado reducir las emisiones de CO₂ de su flota propia un 15% respecto a 2024 y un 37% en comparación con 2022, año de referencia para la medición de sus avances en descarbonización y frente al que se había marcado un objetivo de reducción del 20%.

Este avance se apoya en una estrategia que prioriza el uso de combustibles renovables, capaces de recortar hasta un 90% las emisiones frente a los tradicionales, cuyo consumo aumentó un 46% en 2025 hasta superar los ocho millones de litros. Además, la compañía refuerza la eficiencia de su transporte mediante la renovación completa de su flota cada tres años y la incorporación de duotrailers, que permiten duplicar la capacidad de carga y reducir hasta un 30% las emisiones. En esta línea, Sesé ha probado este tipo de vehículos en Alemania y ha iniciado en 2026 la primera ruta de duotrailer eléctrico en España.

Fundación Sesé: empleo, formación e impacto social

Al margen de sus avances en sostenibilidad, la estrategia de impacto positivo de Sesé también tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las localidades en las que opera y canalizar su acción social principalmente a través de la Fundación Sesé. En este sentido, tras incrementar sus ingresos hasta los 1.138 millones de euros en 2025, la compañía ha reforzado igualmente su crecimiento en empleo, superando los más de 15.000 profesionales y manteniendo un firme compromiso con la generación de oportunidades en las regiones donde está presente.

Por su parte, la Fundación Sesé ha continuado consolidando su labor social, apoyando el pasado año a más de 18.000 personas a través de distintas iniciativas. Asimismo, ha reforzado su apuesta por la capacitación profesional, con más de 2.000 alumnos matriculados en su centro de formación en 2025, y por la integración laboral de colectivos vulnerables, facilitando la incorporación al mercado de trabajo de 200 personas mediante su agencia de empleo.