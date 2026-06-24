El centro de salud Torre Ramona de Zaragoza roza los 32 grados: "He traído un ventilador, pero estamos sudando"

Un error en el sistema y un calor que resulta insoportable. Personal sanitario del centro de salud Torre Ramona de Zaragoza han denunciado las altas temperaturas que desde hace una semana se han registrado en una parte de sus instalaciones porque se han producido averías en el sistema de refrigeración, que ha dejado de funcionar en determinadas zonas. "La mitad tiene aire acondicionado y hasta lleva chaqueta, y la otra parte está sudando", ha explicado una profesional.

Según ha señalado, las zonas afectadas son el área de pacientes, la de enfermería, la admisión y una sala pequeña de urgencias que hay en el centro de salud. "Estamos pasándolo mal", ha compartido. Algunos profesionales sanitarios como ella han llevado ventiladores portátiles que tenían en casa a las consultas, aunque es un intento de parche que no ha solucionado sus problemas. "Yo he traído el mío de casa, pero estoy sudando la gota gorda. Los niños que vienen con fiebre o que están enfermos, con abanicos pero pasándolo mal", ha expuesto.

Hace una semana que en el centro de salud de Torre Ramona sufren esta situación. Esta profesional informa de que se lo han hecho saber a un técnico de riesgos laborales y que la administración es conocedora del problema, pero "hay más centros de salud con la misma situación" y por ahora no se ha propuesto ninguna alternativa. "Han dicho que están buscando una solución porque hay más que tienen este problema", ha señalado. Ella ha concretado además que el aire acondicionado de Pediatría está "directamente roto y no tiene ninguna solución".

Un termómetro marca 30º en una consulta del centro de salud Torre Ramona, este martes. / Servicio Especial

Desde el Departamento de Sanidad explican que hay problemas en dos de las cinco máquinas de refrigeración, lo que afecta a determinadas zonas del centro de salud. Informan de que se está revisando el equipo y las diferentes opciones de reparación para solucionar el problema a la mayor brevedad.

Las altas temperaturas tienen consecuencias para el personal sanitario y para los pacientes. Según ha relatado la profesional, no se concentra en el trabajo y siente más cansancio de lo normal, y entre los usuarios, sobre todo los menores de edad, hay malestar. "Los pacientes se quejan, los niños lo pasan muy mal porque si encima hay esperas, con el calor estás todavía peor... Protestan y nos ven con un ventilador que hemos traído nosotros mismos, y a las personas mayores también les afecta", ha relatado.

Inmediaciones del centro de salud Torre Ramona de Zaragoza. / El Periódico

Esta mañana, un termómetro en una consulta del centro de salud Torre Ramona rozaba los 32º (31, 6º). "No sé a qué grados se ha llegado en cada consulta, pero lo que sé es que nos está cayendo la gota por la espalda...", ha denunciado. En otra consulta, esta herramienta medía 30º durante la mañana de este martes 23 de junio, tercer día de ola de calor.

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Todo ello hace que ir a trabajar resulte "duro", y todavía es más complicado para los profesionales que hacen además visitas a domicilio. "Se van a los avisos con todo el calor de la calle y, cuando vuelven al centro de salud, se encuentran con estas temperaturas", expone. La zona de Medicina no se ha visto afectada pero sí la de Enfermería. "Están preocupados por las enfermeras, porque es asfixiante", relata. Sus métodos, por ahora, hidratarse. "No hacemos más que beber agua. Se está mejor en casa que aquí", sostiene.