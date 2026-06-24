Cinco modelos en dos años: así será la mayor renovación de producto de Stellantis Zaragoza

La fábrica automovilística de Stellantis Zaragoza se prepara para afrontar uno de los mayores procesos de renovación industrial de su historia reciente. Entre octubre de 2026 y la primavera de 2028, la planta de Figueruelas incorporará hasta cinco nuevos modelos a sus líneas de producción, una transformación sin precedentes que combinará la llegada de la marca china Leapmotor con el relevo generacional de dos de sus vehículos más emblemáticos: el Peugeot 208 y el Opel Corsa.

La sucesión de lanzamientos convertirá a la factoría aragonesa en uno de los centros estratégicos del grupo en Europa. No solo será la puerta de entrada de Leapmotor al mercado continental, sino también la primera planta del mundo en estrenar la nueva plataforma STLA One, la arquitectura sobre la que Stellantis construirá buena parte de sus futuros vehículos de los segmentos B, C y D.

La cuenta atrás comenzará este mismo otoño. El primer modelo en llegar será el Leapmotor B10, un SUV eléctrico de 4,52 metros llamado a convertirse en el gran caballo de batalla de la marca china en Europa. El vehículo iniciará su producción en octubre de 2026 y supondrá el estreno industrial de la alianza entre Stellantis y Leapmotor en Aragón.

La importancia del B10 va mucho más allá del propio modelo. A su alrededor se está levantando todo un ecosistema industrial que incluye la nueva planta de ensamblaje de baterías de Mallén, la fábrica de componentes estructurales de Lieder Automotive en Borja y la futura participación de proveedores locales en la cadena de suministro.

El segundo Leapmotor ya está en pruebas

La siguiente gran novedad llegará en 2027 con el Leapmotor B05, un modelo que ya se encuentra físicamente en Figueruelas para realizar pruebas industriales y de validación. Según ha adelantado La Tribuna de Automoción, varias unidades ya están siendo utilizadas por los equipos de la planta para ensayos y verificaciones de proceso.

El B05 compartirá buena parte de su tecnología con el B10, aunque estará orientado a un segmento diferente dentro de la estrategia de expansión europea de la marca china. Su llegada consolidará a Zaragoza como el principal centro productivo de Leapmotor en Europa.

El nuevo Opel eléctrico con alma china

Entre ambos modelos chinos y el futuro Corsa se situará otro de los proyectos más relevantes para la planta. Será un nuevo SUV eléctrico de Opel desarrollado sobre la plataforma del Leapmotor B10. Aunque Stellantis todavía no ha desvelado oficialmente su denominación comercial, distintas fuentes del sector apuntan a que podría convertirse en el sucesor del actual Mokka, cuyo ensamblaje se realiza actualmente en Francia y que en el pasado ya recaló en Figueruelas durante algún tiempo.

La decisión tiene una enorme trascendencia industrial porque supone aprovechar la tecnología desarrollada por Leapmotor para alimentar también productos de las marcas históricas del grupo, una de las principales razones que llevaron a Stellantis a sellar su alianza con el fabricante chino.

El Peugeot '208' estrenará plataforma

Uno de los hitos más importantes llegará en julio de 2027 con el inicio de producción de la tercera generación del Peugeot 208. El utilitario francés será el primer vehículo del grupo en estrenar la nueva plataforma STLA One, la arquitectura global presentada por el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, dentro del plan estratégico FaSTLAne 2030.

La elección de Figueruelas para inaugurar esta tecnología constituye un espaldarazo a la planta aragonesa. El nuevo sistema de producción permitirá reducir costes, simplificar procesos industriales y servirá de base para más de treinta modelos del grupo en todo el mundo. La nueva generación del 208 está llamada a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes de Stellantis en Europa, teniendo en cuenta que el modelo actual es uno de los vehículos más vendidos del continente.

El Corsa garantiza su continuidad

La última pieza de este puzle industrial llegará previsiblemente en la primavera de 2028 con la nueva generación del Opel Corsa. El utilitario alemán, producido en Zaragoza desde 1982, seguirá formando parte de la estrategia global de Stellantis y continuará fabricándose en Aragón. Su relevo generacional garantizará la continuidad de uno de los modelos más vinculados a la historia de la factoría y permitirá mantener la producción conjunta con el Peugeot 208.

La confirmación del nuevo Corsa despeja además uno de los principales interrogantes que existían sobre el futuro de la planta y certifica que el vehículo más emblemático de Figueruelas seguirá teniendo recorrido industrial durante la próxima década.

La coincidencia de estos cinco lanzamientos en apenas dos años refleja la profunda transformación que vive la fábrica zaragozana. A las obras de adaptación de las líneas de producción se suma la construcción de la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis, la llegada de proveedores chinos, la puesta en marcha de un taller de baterias de Leapmotor en Mallén y la implantación de nuevas tecnologías de fabricación. Todo ello marca el inicio de una nueva etapa para la automoción aragonesa.