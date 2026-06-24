Día refuerza su apuesta por Aragón con la apertura de un nuevo supermercado en el área metropolitana de Zaragoza
La tienda se ubica en la localidad de María de Huerva, de 6.500 habitantes, en la carretera de Zaragoza a Teruel
Dia sigue avanzando en su misión de consolidar su modelo de proximidad a nivel nacional y, más concretamente, en la provincia de Zaragoza, con la apertura de un nuevo supermercado en el área metropolitana de la capital aragonesa. La tienda, ubicada en la carretera de Zaragoza a Teruel 10A, es una nueva apuesta de Dia por Aragón y por el desarrollo económico del territorio.
El nuevo establecimiento, que ha abierto sus puertas este miércoles, cuenta con una sala de ventas de más de 390 m2 , 35 plazas de parking y un surtido compuesto por cerca de 4.000 referencias, dando libertad al cliente para elegir entre productos Dia de máxima calidad y las principales marcas de fabricante.
Con esta apertura, la compañía abre su primera tienda en el municipio de María de Huerva, alcanzando las 75 tiendas en la provincia de Zaragoza y las más de 100 en Aragón. Este hito afianza el modelo de proximidad de la compañía en Zaragoza, con el firme compromiso de estar cada día más cerca de las personas ofreciendo la mejor calidad a precios asequibles. A esta última apertura se suma la inauguración, también este mes de junio, de un nuevo local en la calle Arzobispo Morcillo, junto al Parque Grande José Antonio Labordeta
Descuentos durante el primer mes y horario de la nueva tienda
El nuevo establecimiento de María de Huerva ofrecerá a sus clientes una experiencia de compra más rápida, completa, sin salir de la población y sin gastar de más. Además, la nueva tienda contará con 9 empleados, todos ellos de nueva contratación, reforzando el compromiso de Dia con la generación de puestos de trabajo en los territorios en los que opera.
Como suele ser habitual en sus nuevas aperturas, los vecinos del municipio podrán disfrutar de descuentos del 25% en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes desde la inauguración del establecimiento. Asimismo, los clientes de Club Dia podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.
El horario de apertura al público de la nueva tienda es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas.
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