Emma Buj, líder del PP en Teruel, a favor de que cargos del PAR "se integren" en las listas del PP en 2027

El PP de Teruel tiene nueva líder, pero no es una desconocida para nadie. La consolidada alcaldesa de Teruel, Emma Buj, asumió el pasado fin de semana las riendas del partido en la provincia, tomando el testigo del todavía presidente de la DPT, Joaquín Juste, y abriendo una etapa nueva, pero con continuidad, para darle impulso al partido a apenas un año de las elecciones municipales en las que el PP se juega su hegemonía en la provincia.

El traspaso de poderes llegó en plena polémica por el fichaje del turolense Alberto Izquierdo, presidente del PAR, como asesor personal del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con decenas de alcaldes populares criticando una decisión de la que no se dio marcha atrás. Pero dice Buj que el asunto ya está zanjado, con un gran mensaje de "unidad" del partido durante el congreso que la encumbró por el 96% de los apoyos.

"Siempre que hay nombramientos, hay opiniones. Pero yo salí respaldada con el 96% y ahora el PP tiene que afrontar la preparación de unas elecciones municipales en mayo de 2027 y unas generales, también en 2027, que no sabemos cuándo serán", reflexiona en conversación telefónica con este diario, dos días después de ser elegida.

Para ella, la clave es que en este nuevo ciclo electoral "el PP consiga sumar a todos los que quieren que Sánchez abandone la Moncloa". Y en ese abanico mete al PAR, a lo que quede del PAR o sus miembros. "El objetivo del PP en Teruel es sumar", incide Buj, que sin embargo descarta que se produzca una coalición entre los populares y los aragonesistas en mayo de 2027. "Ahora lo que ya se ha producido es que hay personas que eran del PAR que, viendo el declive de su partido, vieron que se podían integrar en las listas del PP. Es lo que pasó en el Ayuntamiento de Teruel en mis listas", recuerda.

Joaquín Juste y Emma Buj, en una imagen reciente del PP de Teruel. / PP TERUEL

La misma situación que se dio en 2023, donde la grave crisis interna del PAR ya provocó escisiones, desencuentros y mientras seguía la judicialización del partido, se mantiene ahora, considera Buj, pero agravada. "Lo que ya sucedió en 2023 es evidente que se puede volver a repetir de igual modo o quizás en más casos, porque al no tener representación autonómica, se puede producir la integración de algunos cargos del PAR en las listas del PP", ha incidido.

Sin embargo, respecto a quienes ponen el foco en la contratación de Alberto Izquierdo y las críticas, les responde "que el árbol no impida ver el bosque". "El objetivo es desalojar a Pedro Sánchez por la vía democrática de las urnas", reitera Buj, que ciñe al "ámbito personal" las críticas que despertó en el PP el fichaje de Izquierdo.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj. / AYUNTAMIENTO DE TERUEL

Su candidatura a la alcaldía de Teruel

Buje cumple este 2026 diez años como alcaldesa y el paso dado a la presidencia del partido en Teruel hace que la pregunta sobre su continuidad en la Alcaldía sea casi obligada. Pero rechaza responder, por ahora. "La decisión se tomará más adelante. Ahora mismo soy alcaldesa, senadora y presidenta del PP en Teruel. Pero la decisión sobre el candidato a la alcaldía se toamrá casi en el último momento", explica, sin dar muchas pistas, aunque dejando constancia de que ya acumula varias responsabilidades en su tarea diaria.

Además, insiste en que no será una "decisión meramente personal". "No es para nada una decisión personal, se hará de forma consensuada con el partido, pero en cualquier caso se tomará más adelante", añade. "Soy una persona de equipos y en el PP es una responsabilidad compartida, porque lo importante es que los equipos funcionen", incide.

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Respecto a la tendencia de que los presidentes provinciales de los partidos lideren las instituciones provinciales, como la DPT en el caso de Teruel, Buj niega la mayor con ejemplos. "Juste fue presidente del partido y es presidente de la DPT, Carmen Pobo, también; pero Manuel Blasco fue ocho años presidente provincial del PP y alcalde de Teruel, así que no necesariamente los presidente provinciales nos dirigimos a la DPT", concluyó Buj, que confirmó que el partido ya está trabajando en la elaboración de listas para 2027. "Toca mantener las puertas abiertas en los 236 municipios de la provincia y la mayoría de alcaldes y candidatos de 2023 pueden repetir", expresó la nueva presidenta del PP en Teruel.