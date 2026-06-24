Guía práctica para proteger a las plantillas ante el calor extremo en los sectores más expuestos

CEOE Aragón y CEPYME Aragón han elaborado una infografía práctica con recomendaciones dirigidas a las empresas para prevenir riesgos laborales derivados de la exposición a altas temperaturas y episodios de calor extremo.

La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a empresas, pymes y autónomos aragoneses una herramienta visual, clara y de fácil aplicación que facilite la adopción de medidas preventivas, con la salud y la seguridad de las personas trabajadoras como prioridad.

La infografía recoge pautas orientadas a la organización del trabajo, la hidratación, la planificación de tareas, la información a las plantillas y la identificación de situaciones de riesgo, especialmente en aquellas actividades que se desarrollan al aire libre o en entornos especialmente expuestos al calor.

Junto a la difusión de estas recomendaciones, CEOE Aragón y CEPYME Aragón quieren poner de manifiesto las dificultades reales que afrontan muchas empresas para aplicar determinadas medidas en contextos de condiciones climatológicas adversas, especialmente cuando estas implican limitaciones horarias, reorganización de turnos o paralización de trabajos durante alertas meteorológicas.

Las organizaciones empresariales recuerdan que el tejido productivo aragonés está formado por realidades muy diversas, desde micropymes y autónomos hasta pymes y grandes empresas, con capacidades organizativas y operativas muy distintas. Por ello, advierten de que una aplicación rígida de la normativa, sin tener en cuenta las particularidades de cada sector o actividad, puede generar importantes dificultades en la gestión diaria de las empresas.

Por sectores

Esta situación puede afectar de manera especial a sectores como la construcción, la hostelería, el comercio, el transporte, la agricultura o determinadas actividades industriales y de servicios, en los que la reorganización inmediata de la actividad puede entrar en conflicto con plazos de entrega, compromisos contractuales, necesidades esenciales de servicio o requerimientos técnicos de la propia actividad.

“Queremos trasladar con claridad que el compromiso empresarial con la prevención de riesgos laborales y con la salud de las personas trabajadoras es absoluto. El bienestar de las plantillas es una prioridad irrenunciable, al igual que la sostenibilidad de nuestras empresas. No obstante, en muchas ocasiones la legislación se diseña sin incorporar la flexibilidad necesaria que exige la actividad real”, señalan desde CEOE Aragón y CEPYME Aragón.

En este sentido, ambas organizaciones reclaman que las administraciones tengan en cuenta la realidad de las empresas, especialmente de las pymes y los autónomos, y que se articulen criterios claros, proporcionados y adaptados a cada actividad, acompañados de apoyo técnico y medidas que faciliten el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas.

CEOE Aragón y CEPYME Aragón subrayan que la prevención ante el calor extremo requiere planificación, información, coordinación y corresponsabilidad. Por ello, animan a las empresas a utilizar la infografía como recurso de apoyo para anticiparse a los episodios de altas temperaturas y reforzar las medidas de protección de las personas trabajadoras.

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Con esta actuación, las organizaciones empresariales aragonesas refuerzan su compromiso con la prevención de riesgos laborales y con el acompañamiento al tejido empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones, al tiempo que insisten en la necesidad de que la normativa pueda aplicarse con seguridad jurídica, proporcionalidad y adaptación a la realidad productiva.