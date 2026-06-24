El hospital Clínico de Zaragoza se blinda contra el fuego: renovará su red contra incendios tras detectar fugas en las tuberías

Objetivo: blindarlo contra el fuego. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha sacado a licitación un contrato para renovar la red de hidrantes contra incendios del hospital Clínico de Zaragoza, que es el sistema hidráulico diseñado para combatir las llamas, a raíz de que se produjera una fuga en la instalación y no se pudiera detectar el punto exacto en el que se produjo. El importe es de 101.239 euros (sin IVA) y el plazo para presentar ofertas concluye el 25 de junio a las 14.00 horas.

La red de hidrantes del hospital tiene como función suministrar un caudal abundante de agua a presión para que los bomberos y/o brigadas de emergencia puedan sofocar el fuego o abastecer sus camiones cisterna para luchar contra las llamas en caso de incendio. En el Clínico, las tuberías de alimentación de agua, que se instalaron hace unos 50 años, están bajo suelo, y según expone el informe, el material está "ya muy dañado de fibrocemento que se reparó en un punto y volvió a fugar".

Precisamente por eso, Sanidad quiere hacer una renovación total de la red de hidrantes, que en el Clínico son seis, y de sus correspondientes tuberías enterradas de alimentación de agua. La intención es realizar una nueva "con vista al aire para evitar los problemas de picar en toda la calle", indican en el contrato. Consideran que esto también "posibilitará llevar un mejor mantenimiento" de la instalación.

En concreto, según el trazado inicial, se van a instalar 586 metros de tubería de acero (el material será acero al carbono DIN 2440 (EN 10255)) que en lugar de ir bajo suelo irá "al aire" y apoyada en la fachada con soportes. Será además una superficie calorifugada, es decir, aislada térmicamente. Este nuevo conducto pasará por zonas del hospital Clínico como el servicio de urgencias o las consultas externas, entre otras.

Cabe destacar que hay un tramo que no se sustituirá, que es el que cruza por debajo de la calle Martina Bescós que une la avenida San Juan Boscon con el párking al aire libre de urgencias-facultad de Medicina. Son 30 metros.

Además de la tubería, Sanidad prevé cortar los seis hidrantes existentes que hay ahora taponándolos soldando brida o rellenando el tubo con hormigón. Como alternativa, se instalarán siete nuevos de hidrante seca, que son equipos de protección contra incendios que suelen estar en zonas exteriores y que no almacenan agua en su interior mientras están en reposo, sino que la mantienen bajo tierra y solo suben a ellos en el momento en el que se acciona la válvula para usarlos. Son los "grifos contra incendios" rojos que suelen emplear los bomberos.

Las obras incluyen también instalar cartelería de señalización, válvulas que permitan cerrar el agua por tramos si se han de hacer labores de mantenimiento y también relojes de presión (manómetros) para controlar que el nuevo sistema cuenta con la fuerza necesaria para combatir el incendio y apagarlo.

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Este fue el trazado inicial. El Salud fijó que de fecha el pasado jueves 18 de junio para que las empresas interesadas visitaran el Clínico con el fin de concretar sobre el terreno el trazado definitivo de la nueva red de hidrantes.