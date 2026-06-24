Ibercaja Gestión alcanza los 30.000 millones de euros en activos bajo gestión y consolida su 5ª posición en España

La gestora de fondos de inversión de Ibercaja ha superado en este mes de junio los 30.000 millones de euros en activos bajo gestión, reforzando su quinta posición en el ranking nacional de gestoras por grupo.

Ibercaja Gestión consolida su fuerte crecimiento en los últimos años como resultado de una gama atractiva de fondos de inversión y la consecución de rentabilidades positivas en las distintas familias.

Lily Corredor, Directora General de Ibercaja Gestión, destaca que “queremos seguir posicionándonos como uno de los principales actores de la industria, apostando por soluciones innovadoras, que se ajusten a las preferencias de nuestros clientes en cuanto a riesgo y nos permitan impulsar la optimización de su ahorro”.

La Gestora duplica su patrimonio en cinco años

Desde finales de 2020, el patrimonio gestionado por Ibercaja Gestión ha aumentado en un 97%, lo que supone prácticamente duplicar el volumen de activos bajo gestión hasta alcanzar los 30.000 millones actuales, según patrimonio Inverco.

Durante este periodo, la gestora de fondos del Grupo Ibercaja ha acumulado 11.721 millones de euros en aportaciones netas positivas, logrando, en 65 de los 66 meses comprendidos, entradas netas positivas en el total de su gama, permitiéndole capturar el 9,16% de las aportaciones netas del sector desde finales de 2020.

Corredor señala que “recientemente hemos superado también la barrera de los 264 mil clientes, acumulando un crecimiento superior 30% en los últimos años. De esta forma, se demuestra la confianza de nuestros los clientes de Ibercaja en los fondos gestionados por la Gestora del grupo”.

Ibercaja supera los 30.000 millones de euros de patrimonio gestionado / Ibercaja

Adaptar la propuesta de valor

Tras más de 35 años de historia, Ibercaja Gestión ha vivido su periodo de mayor crecimiento. La consistencia del dinámico comportamiento en los últimos años y los logros conseguidos son fruto de la confianza de nuestros clientes y de la labor de asesoramiento realizada por los profesionales de la red de oficinas; de las soluciones anticipadas para captar las oportunidades de los diferentes entornos de mercado; y de las rentabilidades positivas de nuestros fondos de inversión.

Durante los últimos años, la gama de fondos de inversión se ha ido adaptando al contexto de las curvas de mercado. La renta fija ha sido la gran protagonista durante este periodo. Tanto la deuda pública, como el crédito privado han permitido obtener rentabilidades positivas, apostando por soluciones de bajo riesgo a través de emisores de alta y media calidad crediticia.

Miguel López, Director de Negocio de Ibercaja Gestión, afirma que “la clave del éxito ha sido incrementar el número de clientes con fondos de inversión convirtiendo a muchos ahorradores en inversores. Tras el final de década de 2010, donde la renta fija fue castigada con tipos bajos o negativos, el cambio de ciclo monetario ha devuelto protagonismo a los bonos, permitiendo a nuestros clientes obtener buenas rentabilidades”.

Ahora en un entorno distinto de mercado, es momento de evolucionar la propuesta de valor, apostando ahora por soluciones de cestas diversificadas de fondos (gama perfilados); tanto de renta fija, con distintas duraciones y una fuerte presencia de activos de alta y media calidad crediticia; como fondos de renta variable, con una exposición moderada y ajustada al perfil de riesgo del inversor, que permita combinar las fuentes de obtención de rentabilidades.