La Justicia da la razón a las familias del Cesáreo Alierta de Zaragoza y permite a los alumnos salir a hacer extraescolares fuera del centro

Buenas noticias para las familias del CEIP Cesáreo Alierta de Zaragoza. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Zaragoza ha anulado las circulares que impedían a los estudiantes que hacen uso del comedor salir del colegio para hacer actividades extraescolares, siempre bajo autorización y responsabilidad de las familias, y ha determinado que el curso que viene podrán continuar con esta práctica que venían desarrollando "históricamente", salvo que se reúna el Consejo Escolar y apruebe nuevas decisiones. De esta manera, la Justicia da la razón a madres y padres, que hace un año (junio de 2025) que comenzaron esta batalla judicial, e invalida la prohibición del Departamento de Educación y del equipo directivo.

El pasado septiembre (2025), el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón rechazó estudiar el recurso de alzada interpuesto por las familias contra las medidas que prohibían a los alumnos salir fuera del centro para realizar extraescolares en el horario de comedor. El motivo fue que consideraron que las familias no estaban legitimadas para reclamar esta medida, que fue tratada en Consejo Escolar. Sin embargo, el juez ha rebatido este alegato al determinar, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, que "no puede compartirse la apreciación de falta de legitimación activa efectuada por la Administración".

Entrada al colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Ángel de Castro

Asimismo, el juez ha determinado que la dirección del CEIP Cesáreo Alierta no puede poner en marcha una medida como prohibir las salidas del centro por cuenta propia y de manera "unilateral", a lo que suma que "no puede afirmarse con la necesaria certeza que el Consejo Escolar aprobara la concreta prohibición de salida del alumnado usuario del comedor entre las 12.30 y las 15.30 horas". Según el dictamen, esto hace "desaparecer el soporte jurídico principal sobre el que la Administración pretende fundamentar dichas comunicaciones".

El juzgado indica que el propio reglamento de régimen interior del centro "contempla expresamente la realización de actividades educativas y complementarias fuera del recinto escolar, prevé autorizaciones familiares para las salidas y regula detalladamente su organización", lo que a su juicio "evidencia que las actividades desarrolladas fuera del centro forman parte de la dinámica ordinaria del mismo y no constituyen una situación excepcional o prohibida por la normativa interna".

De esta forma, el juez anula las circulares que emitió la dirección del colegio por las que se prohibía la salida del alumnado a la hora de comer para realizar extraescolares y determina que los alumnos del Alierta podrán continuar saliendo del centro, como han hecho tradicionalmente y si tienen autorización de sus padres, a partir del próximo curso.

La sentencia no es firme y el Gobierno de Aragón tiene un plazo de quince días para recurrir ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Fuentes del departamento de Educación han informado de que no lo harán y las familias, que conocieron la sentencia este martes por la noche, celebran la buena noticia después de un curso de batalla judicial. "Estamos muy contentos porque redunda en el bienestar de nuestros hijos y posibilita que sigan teniendo contacto con el resto de coles de la zona, lo que ayuda mucho cuando van al instituto", han expresado.

Este curso, las extraescolares se han podido realizar fuera del centro porque fueron estimadas las cautelares que solicitaron las familias para frenar temporalmente la decisión del colegio.

Un año de batalla

El conflicto por las extraescolares en el colegio Cesáreo Alierta comenzó en junio de 2025, cuando el equipo directivo del colegio publicó unas circulares por las que establecía que a partir del próximo curso (el actual, 2025-2026), los estudiantes que hacen uso del comedor no podrían salir a hacer extraescolares fuera de sus instalaciones, algo que según las familias -y también el juez- se venía realizando "históricamente".

Las familias consideraron que esta medida era perjudicial para sus hijos y al conocer que el equipo directivo justificaba la prohibición en una reunión del Consejo Escolar, algunas optaron por interponer un recurso de alzada ante el Servicio Provincial de Educación de Zaragoza el 13 de agosto de 2025. Pero el departamento lo inadmitió a trámite apoyándose en que las familias carecían de legitimidad para reclamar la medida, que aseguraban que se había tratado en Consejo Escolar.

Para evitar que la prohibición saliera adelante en el presente curso (25/26), las familias solicitaron medidas cautelares que fueron estimadas en noviembre de 2025. Esto ha permitido que este año lectivo los estudiantes hayan podido hacer las extraescolares fuera del colegio con la autorización de sus padres.

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Finalmente, el juzgado ha dictado que los alumnos podrán seguir saliendo del centro para llevar a cabo estas actividades el curso que viene (26/27) y los sucesivos. Esta medida solo se revertirá si el centro abre un nuevo proceso y aprueba nuevas decisiones en Consejo Escolar de manera legal.