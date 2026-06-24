Mónica Mira, directora de Leapmotor en España: "Aragón es un enclave privilegiado para nuestro crecimiento en Europa"

La irrupción de Leapmotor en Europa tiene acento aragonés. La marca china de vehículos eléctricos, participada por Stellantis desde 2023, ha elegido la planta de Figueruelas como punta de lanza de su estrategia industrial en el continente, un movimiento que refuerza el protagonismo de Zaragoza en la nueva geografía europea de la automoción. En esta entrevista, Mónica Mira (1974, Valencia), directora de la marca para España y Portugal, explica los planes de crecimiento de la compañía, cuyos modelos se venden en este mercado desde hace un año y medio.

Con una larga trayectoria en el sector de la automoción y vinculada durante años a marcas del grupo Stellantis, la directiva lidera desde España el despliegue comercial de una firma que aspira a convertirse en uno de los grandes actores de la movilidad eléctrica asequible en Europa.

¿Qué papel estratégico juega España en los planes de la marca en Europa?

Un papel fundamental en nuestro plan de crecimiento europeo con Stellantis. No solo es un mercado clave por su tamaño y potencial de electrificación, sino que hemos decidido anclar parte de nuestra estrategia industrial aquí. Por ejemplo, planificamos fabricar modelos eléctricos Leapmotor en plantas españolas junto a Stellantis (en Figueruelas y Madrid). Esto refuerza nuestra presencia local, acelera la llegada de productos al mercado y demuestra la confianza en España como hub de innovación en movilidad eléctrica. En resumen, España es tanto pilar comercial como centro operativo para la expansión en Europa.

El mercado del coche eléctrico atraviesa una etapa de desaceleración en algunos países y su cuota en España sigue siendo baja. ¿Qué sigue frenando al consumidor?

La actual desaceleración la interpretamos como un reto temporal en la transición hacia la electromovilidad. En España, el coche 100% eléctrico supone en torno al 10% de las matriculaciones, lo que refleja la resistencia a barreras conocidas. Muchos consumidores siguen preocupados por el coste inicial, la infraestructura de carga y el desconocimiento sobre la tecnología eléctrica. Sabemos que debemos superar esas barreras con vehículos asequibles y fiables, educando al mercado y apoyando la expansión de la infraestructura. Más que un freno, este momento nos confirma la importancia de redoblar esfuerzos para convencer al consumidor con hechos y soluciones tangibles.

"España es tanto pilar comercial como centro operativo para impulsar la expansión de Leapmotor en Europa"

Leapmotor compite en un segmento donde el precio empieza a ser decisivo. ¿Los fabricantes chinos están obligando a replantear el modelo tradicional de la automoción europea?

Sí, han obligado a replantear esquemas tradicionales, especialmente en precios. Gracias a su integración vertical y economías de escala, ofrecen vehículos eléctricos de alta calidad a precios muy competitivos. Lejos de verlo como una amenaza, en Leapmotor consideramos que esta competencia acelera la innovación y beneficia al consumidor. Nos sumamos a esa dinámica liderando con tecnología punta y una propuesta de valor atractiva, demostrando que se puede ofrecer un coche eléctrico avanzado a un precio accesible sin comprometer la calidad.

¿Qué argumento diferencial tiene Leapmotor para convencer a un conductor español?

La principal baza es nuestra tecnología de autonomía extendida (REEV), con la que se elimina por completo la ansiedad por la autonomía. En modelos como el C10, combinamos un sistema eléctrico avanzado con un generador a bordo, logrando cerca de 1.000 km de alcance. Así, el usuario disfruta de la conducción 100% eléctrica con la tranquilidad de un rango equivalente al de un vehículo tradicional, una solución puente idónea para quienes aún dudan en dar el salto al eléctrico puro. Y lo conseguimos manteniendo nuestra filosofía de tecnología avanzada al alcance de todos. Además, el respaldo de Stellantis refuerza la confianza del cliente, garantizando la calidad del producto y un servicio posventa sólido en España.

Europa debate cada vez más sobre aranceles y dependencia tecnológica de China. ¿Le preocupa que el contexto geopolítico condicione la expansión de Leapmotor?

Estamos atentos al contexto geopolítico en Europa, pero confiamos en nuestra estrategia. De la mano de Stellantis, ya estamos arraigando operaciones en Europa para cumplir con las exigencias industriales locales y minimizar riesgos. Apostamos por la competencia abierta y justa. Creemos que colaboraciones como la nuestra, con inversión y fabricación local, serán bien recibidas por su aportación a la economía europea y a los objetivos climáticos. En definitiva, seguimos centrados en ofrecer productos excelentes, convencidos de que nuestro crecimiento puede darse con éxito con políticas adaptadas a cada región.

¿Cómo imagina el coche europeo dentro de diez años?

Imaginamos un mercado europeo prácticamente dominado por vehículos eléctricos, y estos serán cada vez más inteligentes y conectados. Para 2035 prácticamente todos los coches nuevos serán de cero emisiones, cumpliendo los objetivos regulatorios, y la experiencia del usuario se transformará con capacidades autónomas avanzadas y conectividad total con su entorno digital. Los vehículos ofrecerán un gran salto en eficiencia gracias a baterías de nueva generación y software más potente, integrándose con las redes energéticas renovables. El coche europeo será un medio de transporte sostenible plenamente integrado en la vida cotidiana y en las ciudades.

¿Qué lugar quiere ocupar Leapmotor?

Leapmotor aspira a ser un actor protagonista en ese escenario futuro. Nuestro objetivo es consolidarnos entre las marcas líderes de la movilidad eléctrica en Europa, ofreciendo vehículos innovadores y de alta calidad al alcance de un público amplio. Planeamos ampliar nuestra gama y presencia en múltiples segmentos, contribuyendo así de forma significativa a la electrificación masiva de la movilidad. En ese horizonte a diez años, queremos que Leapmotor sea reconocida como una fuerza impulsora que ayudó a democratizar el vehículo eléctrico en Europa.

"Producir en Zaragoza nos convierte en un auténtico actor local, con enormes beneficios competitivos"

¿Qué importancia tiene Zaragoza dentro de la estrategia industrial de Leapmotor en Europa?

Es clave en nuestra estrategia industrial europea. La planta de Figueruelas se convertirá en el núcleo de producción de Leapmotor en Europa, ensamblando nuestros primeros modelos para el mercado europeo desde la segunda mitad de 2026. España —y Aragón en particular— se consolida, así como uno de los principales centros estratégicos de Leapmotor en la UE, gracias a la alianza con Stellantis y al amplio ecosistema industrial de la región. La producción local no solo refuerza nuestra presencia en Europa, reduciendo costes logísticos y evitando aranceles, sino que también nos permite entregar vehículos con mayor rapidez a los clientes y cumplir con los requisitos de made in Europe del marco regulatorio comunitario.

¿Qué objetivos comerciales se marca la compañía para España y Europa?

Para 2026, como mínimo duplicar las ventas en España tras haber cerrado 2025 con 2.975 matriculaciones (1,3% del mercado electrificado). Para ello, estamos lanzando un modelo nuevo cada trimestre y expandiendo nuestra red comercial de la mano de Stellantis hasta unos 80 puntos de venta, con 15 aperturas este año. En el conjunto de Europa, nuestro propósito es mantener un crecimiento de doble dígito.

"Aragón es un enclave privilegiado para una marca como la nuestra, facilitando que nuestros vehículos hechos en España sean un éxito en toda Europa"

La marca ha anunciado una ofensiva comercial con varios lanzamientos en los próximos meses. ¿Qué modelo es más clave para consolidar su presencia en España?

El B10 REEV es la punta de lanza para afianzar la presencia de Leapmotor en España. Es un SUV compacto de autonomía extendida que consideramos nuestro modelo estrella, ya que combina la conducción 100% eléctrica con la confianza de un rango ampliado. Ideal para un público que demanda electrificación sin renunciar a la tranquilidad en viajes largos. Con su solución pionera a la ansiedad por la autonomía, es nuestro gran argumento para consolidarnos. Además, será el primero fabricado en España, lo que reforzará la confianza del mercado local y nuestro compromiso con la industria nacional. Por supuesto, el B05 y el B03X también contribuirán a este impulso al cubrir segmentos populares con vehículos eléctricos.

¿Qué supondrá para Leapmotor producir en Zaragoza?

Nos convierte en un auténtico actor local, con enormes beneficios competitivos. En primer lugar, acortamos la cadena de suministro: nos permite recortar costos de transporte y entregar los coches antes, lo que mejora el servicio a nuestros clientes. Además, asi cumplimos con los requisitos made in Europe, blindando nuestra estrategia ante posibles cambios en el contexto comercial. Figueruelas ofrece capacidades industriales de primer nivel, con una fuerza laboral altamente cualificada gracias a décadas de experiencia automotriz. Por si fuera poco, Aragón se beneficia del desarrollo de una gigafactoría de baterías junto a Figueruelas, lo que nos asegura suministro energético competitivo de proximidad. En suma, Aragón ofrece una suma de factores –infraestructura, talento, apoyo institucional y sinergias en innovación– que la convierten en un enclave privilegiado para una marca como la nuestra, facilitando que nuestros vehículos hechos en España sean un éxito en toda Europa.