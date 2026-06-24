Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico

Adiós a la histórica travesía de Utebo, el tramo de la N-232 que hacía de cicatriz entre la localidad zaragozana en la que viven 18.000 personas y la zona comercial del Alcampo. Su transformación en avenida ya es una realidad y además ahora ya tiene fecha para su estreno oficial. Será el próximo día 30, tras culminar unos trabajos que no han estado exentos de sobresaltos, para hacer realidad un viejo anhelo del municipio que ahora disfruta de un vial urbano que pasará a gestionar y mantener el ayuntamiento.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, ha invertido 8,2 millones en ejecutar este ambicioso proyecto. Se trataba de humanizar la N-232 a su paso por Utebo, una intervención integral que ha supuesto transformar la carretera multicarril en una vía urbana e integrarla en el entorno del municipio. Y transformar sus más de mil metros de longitud creando nuevas rotondas, eliminando la histórica pasarela peatonal que servía para salvar antes la carretera nacional y también el paso elevado que permitía conectar con la carretera hacia Garrapinillos o de acceso al centro comercial desde la localidad.

Ahora toda esta avenida, con una apriencia más urbana, con mobbiliario, mejor iluminación y carril bici nuevo luce como un vial completamente urbano en el que todos sus elementos están en la misma rasante. Con una pacificación del tráfico, que siempre estuvo limitado a 50 km/h aunque pocos conductores lo respetaban, y en el que ya aparecen nuevos elementos para conseguirlo como pasos de peatones o rotondas.

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha visitado este miércoles estos trabajos, que "han consistido en demoler la antigua pasarela peatonal que conectaba Utebo con el área comercial, así como el paso superior", ha destacado a pie de obra. "Además, se ha calmado el tráfico gracias a las nuevas glorietas y pasos peatonales y se han construido aceras, colocado mobiliario urbano (bancos, sillas y papeleras) y plantaciones (zonas verdes con arbolado y arbustos). para favorecer la integración urbana de la avenida. Por otro lado, como medidas medioambientales, se ha instalado una nueva red de drenaje y un sistema de riego eficiente. Por último, se ha procedido al reasfaltado", ha repasado la Delegación del Gobierno en Aragón en una nota de prensa.

El proyecto ejecutado en Utebo supera los 8 millones de euros. / Delegación del Gobierno en Aragón

El delegado ha recordado el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras en Aragón, una de las comunidades con más inversión por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible: “El Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido más de 1.500 millones de euros en las carreteras del Estado en Aragón, un 17% más que el Ejecutivo de Rajoy”.

El Gobierno de España ha trabajado desde el inicio del proyecto de estas obras con la Asociación de Personas con Discapacidad de Utebo (ADUT) para que aportaran posibles mejoras de accesibilidad. Hace unos días, realizaron una visita a este tramo para comprobar in situ que se habían cumplido.