La ola de calor adelanta sus efectos en Aragón: cuatro muertes desde el 15 de mayo

Un calor extremo que tiene demasiadas consecuencias. Aragón ha registrado cuatro muertes por exceso de temperaturas desde mediados de mayo (día 15) hasta este lunes, 22 de junio, según los datos ofrecidos por el Instituto de Salud Carlos III en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). Tres de ellas se habrían producido desde el domingo, cuando comenzó de forma oficial la ola de calor que sufre la comunidad y que es anómala por las fechas en las que se produce. Según los registros oficiales, solo en tres ocasiones -2003, 2017 y 2025- había llegado tan temprano este episodio a la España peninsular.

Y esta anomalía queda avalada con las cifras. El MoMo refleja que en el periodo estival actual -desde el 15 de mayo hasta la última fecha que tiene registrada, que es este lunes, día 22 de junio- se ha registrado una muerte más que en la misma temporada de 2025 y cuatro más que en 2023 y 2024, cuando no hubo ninguna. A lo largo del verano sí se registraron defunciones asociadas a un exceso de temperaturas.

Pero fue en 2022 cuando las altas temperaturas fueron más duras y provocaron, entre el 15 de mayo y el 22 de junio, 71 muertes atribuibles al calor en Aragón. Se superó con creces a la registrada en 2017, cuando, como ahora, la ola de calor llegó de forma anticipada a la comunidad y dejó una cifra de defunciones también devastadora: 24.

Mayores de 65 años

De nuevo, la población vulnerable ha sido la más castigada por las altas temperaturas, y las cuatro muertes registradas por calor en lo que va de 2026 son de personas mayores de 65 años. Dos de ellas son de mujeres y, las otras dos, de hombres. En 2022, según registra el MoMo, las fueron 41 y 30 respectivamente.

Aragón está en aviso amarillo por las altas temperaturas y, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este martes por la mañana la máxima se ha alcanzado en Leciñena (Zaragoza), que ha registrado 38,5º a las 13.00 horas. Le ha seguido Barbastro (37,8º), luego Capella, Laguarres (37,7º) e Híjar (37,7º).

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Los datos de defunciones podrían incrementarse en los próximos días en Aragón, ya que por delante quedan al menos dos meses de intenso calor -julio y agosto- que golpean sobre todo las personas más mayores que ya sufren otras patologías. En España, desde mediados de mayo, han fallecido 248 personas por calor. El año pasado en el mismo periodo fueron 147.