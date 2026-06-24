Sale a la luz un manuscrito en Aragón que desvela cómo fue el eclipse total de hace casi 800 años: una prueba única sobre un fenómeno que se revivirá el próximo 12 de agosto

Huesca ha redescubierto el eclipse total del 3 de junio de 1239, uno de los más conocidos de la historia, gracias a un manuscrito de la catedral oscense que ha permanecido casi intrascendente para los especialistas y que ha recuperado y estudiado el historiador y miembro de la Agrupación Astronómica de Huesca Carlos Garcés. En una nota entre los manuscritos de la catedral se describía el eclipse de 1239, constituyendo una de las pocas referencias conservadas en Aragón sobre este fenómeno.

Garcés ha explicado a Efe que conoció la existencia de esta mención gracias a un trabajo publicado por el historiador y canónigo archivero Antonio Durán Gudiol, porque catalogó en un trabajo diversos manuscritos del archivo catedralicio y se percató de la presencia de esta nota en un volumen de derechos del emperador Justiniano. Sin embargo, insiste Garcés en que esta referencia apenas tuvo relevancia nacional e internacional y no ha sido incorporada hasta hace poco a las alusiones que se hacen en España sobre el eclipse de 1239, “porque antes no se sabía de su existencia”.

Garcés habla de aquel eclipse en vísperas del que podrá contemplarse el próximo 12 de agosto en buena parte de la península ibérica, que adquiere especial relevancia porque ha reactivado el interés por estos fenómenos y por cómo se percibieron en el pasado.

En ese sentido, Garcés señala que el eclipse del 3 de junio de 1239 fue total y desde Huesca se pudo observar “a la perfección”: “Hay bastantes noticias sobre él porque la franja de totalidad cruzó toda la península, por la costa francesa y el norte de Italia, por lo que es el primer eclipse total en Europa del que hay muchas noticias”, relata.

Entre esos testimonios figura el del rey Jaime I ‘El Conquistador’, nacido en Montpellier, que dejó constancia en su autobiografía ‘Llibre dels Fets’ que vio “el eclipse más grande que jamás se haya visto” y que quien lo presenció lo recordará “puesto que la luna cubrió todo el sol y se podían ver claramente siete estrellas en el cielo”.

En cuanto al manuscrito encontrado en la catedral de Huesca, se narra de forma más detallada y señala que el sol “estuvo bajo cierta figura redonda durante una hora larga” y que después el sol empezó a “enviar luz sobre la tierra, pero no con su resplandor acostumbrado”.

Garcés añade que es imposible que el eclipse de sol durara una hora y que realmente el tiempo que permaneció a oscuras fueron seis minutos, un testimonio que según el historiador refleja “la forma sobrecogida” con la que debían vivir estos acontecimientos en aquella época, porque a diferencia de lo que ocurría con los eclipses lunares, cuyo cálculo era predecible desde siglos atrás, con los del sol todavía no era posible adivinarlo. Otra muestra de la incredulidad con la que vivieron este episodio aparece en otras fuentes medievales, como las crónicas de los jueces de Teruel, donde el eclipse quedó mencionado de esta manera: “Murió el sol”.

Garcés ha contado con la colaboración del historiador y filólogo Alberto Montaner para traducir el texto del latín, con quien además está preparando un trabajo de investigación que verá la luz próximamente, que se podrá contemplar desde este viernes en una exposición en el Museo Diocesano de Huesca. El historiador se asoma a la Huesca del siglo XIII, una ciudad que, según explica, se encontraba en pleno auge poblacional, rondando los 8.000 habitantes, y en la que convivían comunidades musulmanas, judías y cristianas.

“Es una época importante porque comenzó a construirse la iglesia de San Lorenzo; su primera mención es en 1217. También se documenta que los santos Lorenzo y Vicente son oscenses y la ermita de Salas se consolida como lugar de peregrinación. Además, el reinado de Jaime I convocaba las Cortes de Huesca muy importantes en el desarrollo del derecho foral aragonés”, concluye Garcés. EFE