Así será el futuro comedor para los trabajadores del Aeropuerto de Teruel: más de 300 metros cuadrados y una cocina a estrenar

La ampliación de la terminal del Aeropuerto de Teruel, que ha finalizado esta semana sus obras, implicará la construcción de un nuevo espacio de restauración para los trabajadores. Según han informado fuentes del Gobierno de Aragón al inaugurar la ampliación de la terminal, en la planta baja del edificio se construirá una nueva zona de restauración que permitirá dar respuesta a las necesidades de las empresas y empleados de todo el aeropuerto, que acumula años de crecimiento.

Así, han anunciado que próximamente saldrá a licitación pública la concesión del servicio. Este espacio dispondrá de una sala comedor de 316,80 metros cuadrados con capacidad para unos 170 comensales, zona de autoservicio, mostrador, así como una cocina industrial totalmente equipada con cámaras frigoríficas, despensa, zona de lavado y vestuarios.

Para la puesta en marcha definitiva de las nuevas dependencias, ya se encuentra en fase de presentación de ofertas el contrato de suministro e instalación del mobiliario necesario, que se prevé quede finalmente instalado en los primeros meses de 2027. Será a partir de entonces cuando pueda ponerse en funcionamiento.

El Gobierno aragonés sacará a licitación el mobiliario en cinco lotes especializados: mesas, sillas, armarios y cajoneras para las oficinas y la cafetería (lote 1); tabiques móviles de melamina para la sectorización de la sala de conferencias (lote 2); cortinas verticales y estores enrollables para regular la privacidad y la entrada de luz (lote 3); equipamiento tecnológico audiovisual, incluyendo pantallas de 75 y 98 pulgadas, micrófonos inalámbricos, altavoces y sistemas de captación de vídeo (lote 4) y electrodomésticos para la cocina industrial (lavavajillas, cocina a gas de 6 fuegos, freidora, plancha y campana extractora) (lote5).

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"Con esta ampliación, el Aeropuerto de Teruel consolida su crecimiento y asegura unas instalaciones modernas y preparadas para absorber de manera eficiente la creciente demanda de actividad de sus usuarios y clientes", ha señalado Octavio López, quien ha recordado que el presupuesto de licitación supera los 372.000 euros y que se espera que todo este equipamiento ocupe el nuevo espacio hacia finales del presente año.