SOS Sanidad Pública convocará una "gran manifestación" en noviembre en Aragón: "Reducir las listas de espera no es excusa para privatizar"

Desde de la calle y con "presión social". La plataforma SOS Sanidad Pública Aragón se ha concentrado a las puertas del hospital Miguel Servet de Zaragoza este miércoles para rechazar la privatización de los servicios sanitarios y defender que la unión ciudadana puede "paralizarla". La portavoz de la agrupación, Esmeralda Guillén Hernández, ha anunciado que su intención es hacer "una gran manifestación en noviembre" para continuar con el ciclo de protestas que durante los meses de julio, agosto y septiembre va a paralizarse.

"Estamos aquí porque es indignante. Vemos que para la sanidad pública no hay dinero, pero a la privada le han dado 35 millones", ha indicado la portavoz de SOS Sanidad Pública Aragón, que estaba rodeada de batas blancas y pancartas con mensajes como "dar dinero a la privada es empobrecer la sanidad pública" o "700 son los pacientes que esperan una operación". Guillén ha criticado que "no hay recursos, no hay dinero, se están cerrando plantas y ucis en el verano porque hay falta de profesionales, no hay enfermos, no hay TCAES...".

Concentración de la plataforma SOS Sanidad Pública de Aragón. / Javier Río

La denuncia de la plataforma se dirige al "desvío de fondos" a la sanidad privada mientras en la pública "se cierran plantas de hospitalización y ucis en verano porque no hay recursos". "Reducir las listas de espera no es excusa para privatizar", ha defendido Guillén, que considera que "es necesario aportar recursos para los hospitales públicos, aportar recursos para (Atención) Primaria, más personal y unos contratos dignos".

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"La salud de los aragoneses no puede depender del código postal o de si tienes dinero en la cartera", ha indicado. También lo ha hecho Nieves, que ha acudido a la concentración porque considera que "defender la sanidad pública es importantísimo". Según ha indicado, solo ha tenido buenas experiencias y siempre le han tratado "muy bien". "Tenemos que defender que esté iguao mejor, no peor", ha subrayado.