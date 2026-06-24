SOS Sanidad Pública convocará una "gran manifestación" en noviembre en Aragón: "Reducir las listas de espera no es excusa para privatizar"
La plataforma se concentra a las puertas del hospital Miguel Servet para denunciar que se desvíen fondos a la privada mientras en la pública "no hay recursos, no hay dinero, se están cerrando plantas y ucis en el verano"
Desde de la calle y con "presión social". La plataforma SOS Sanidad Pública Aragón se ha concentrado a las puertas del hospital Miguel Servet de Zaragoza este miércoles para rechazar la privatización de los servicios sanitarios y defender que la unión ciudadana puede "paralizarla". La portavoz de la agrupación, Esmeralda Guillén Hernández, ha anunciado que su intención es hacer "una gran manifestación en noviembre" para continuar con el ciclo de protestas que durante los meses de julio, agosto y septiembre va a paralizarse.
"Estamos aquí porque es indignante. Vemos que para la sanidad pública no hay dinero, pero a la privada le han dado 35 millones", ha indicado la portavoz de SOS Sanidad Pública Aragón, que estaba rodeada de batas blancas y pancartas con mensajes como "dar dinero a la privada es empobrecer la sanidad pública" o "700 son los pacientes que esperan una operación". Guillén ha criticado que "no hay recursos, no hay dinero, se están cerrando plantas y ucis en el verano porque hay falta de profesionales, no hay enfermos, no hay TCAES...".
La denuncia de la plataforma se dirige al "desvío de fondos" a la sanidad privada mientras en la pública "se cierran plantas de hospitalización y ucis en verano porque no hay recursos". "Reducir las listas de espera no es excusa para privatizar", ha defendido Guillén, que considera que "es necesario aportar recursos para los hospitales públicos, aportar recursos para (Atención) Primaria, más personal y unos contratos dignos".
"La salud de los aragoneses no puede depender del código postal o de si tienes dinero en la cartera", ha indicado. También lo ha hecho Nieves, que ha acudido a la concentración porque considera que "defender la sanidad pública es importantísimo". Según ha indicado, solo ha tenido buenas experiencias y siempre le han tratado "muy bien". "Tenemos que defender que esté iguao mejor, no peor", ha subrayado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
- Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
- Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
- Natalia Chueca: "Habrá que hacer otra línea del tranvía o no, pero no irá por María Agustín"
- El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
- Así convenció Aragón a Amancio Ortega para que Inditex se instalara en Zaragoza y no en Cataluña: el secreto mejor guardado de los últimos 25 años, al detalle
- Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
- Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza