Stellantis busca 400 trabajadores para preparar el lanzamiento de Leapmotor en Figueruelas

La llegada de Leapmotor a Figueruelas empieza a dejarse notar más allá de las líneas de montaje. Stellantis necesita incorporar alrededor de 400 trabajadores en apenas unos meses para afrontar el incremento de actividad asociado al lanzamiento industrial del SUV eléctrico B10, el primer modelo de la marca china que se producirá en la planta zaragozana y también el primero que Leapmotor fabricará en Europa.

La magnitud de las necesidades de personal refleja el momento que atraviesa la factoría aragonesa. Mientras una de sus líneas permanece inmersa en un profundo proceso de transformación para adaptarse a los vehículos de la firma asiática, la compañía trabaja contrarreloj para disponer de la mano de obra necesaria cuando la producción arranque tras el verano.

El objetivo es que las incorporaciones se produzcan progresivamente entre junio y octubre, coincidiendo con la recuperación de la línea 2 y la puesta en marcha de los nuevos programas industriales.

El desafío no es menor. Encontrar varios centenares de trabajadores en un corto espacio de tiempo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones asociadas al crecimiento industrial que vive Aragón. La empresa prevé asumir internamente buena parte de la formación necesaria, pero la cuestión es si el mercado laboral será capaz de suministrar el volumen de personal requerido para responder a la demanda de la planta.

Una fase decisiva

La contratación masiva llega en un momento de grandes expectativas para Figueruelas. La fábrica afronta la fase decisiva de su transformación para convertirse en uno de los principales polos europeos de producción de vehículos eléctricos. Al lanzamiento del B10 se suman la futura fabricación de nuevos modelos de Leapmotor, el desarrollo de un Opel eléctrico con tecnología de la compañía china y la implantación de la plataforma STLA Small, llamada a garantizar la actividad de la factoría durante la próxima década.

A su alrededor está emergiendo además un ecosistema industrial sin precedentes en Aragón. Proyectos como la fábrica de chasis de Lieder Automotive en Borja, el futuro taller de ensamblaje de baterías previsto en Mallén o las inversiones de nuevos proveedores en el entorno de Zaragoza forman parte de una cadena de valor que crece al calor del desembarco de Leapmotor.

En este contexto, la necesidad de incorporar centenares de trabajadores se interpreta como una de las primeras consecuencias tangibles de la nueva etapa que vive la planta. Tras años marcados por la incertidumbre de la transición eléctrica, Figueruelas vuelve a mirar al futuro con perspectivas de crecimiento. El reto ahora será encontrar el talento suficiente para acompañar esa expansión.