Up Lifting invertirá 11,4 millones de euros en su planta de Huesca para triplicar su producción de maquinaria pesada

La empresa oscense Up Lifting invertirá 11,4 millones de euros en aumentar su planta en Huesca y aspira a triplicar la producción desde la industria instalada en la capital oscense. El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonónomico el proyecto de "ampliación de actividad industrial de las Naves Up Lifting", promovido por Metálicas Gaypu y la propia Up Lifting Vertical.

Según ha explicado este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la industria oscense invertirá 11.374.633 euros para triplicar su producción de maquinaria pesada y de equipos de elevación. La firma, instalada en la Plataforma Logística Industrial de Hueca (PLHUS), crecerá desde los 8.000 hasta los 20.000 metros cuadrados y creará 32 empleos directos.

La ampliación incluirá nuevas áreas de montaje y pintura y generará, según la presentación del Gobierno de Aragón, "un impacto económico y social significativo en el entorno". Junto a los empleos directos se crearán otros 60 puestos de trabajo indirectos.

El complejo que desarrollará Ug Lifting en Huesca con su ampliación creará "nuevas infraestructuras y productos industriales avanzados", entre los que se incluirán instalación eléctricas, gasísticas y neumáticas, además de infraestructuras de saneamiento y agua. La línea de tratamiento y pintura estará robotizada y tendrá granallado y horno, con el objetivo de "mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de fabricación de los equipos". La planta tendrá nuevos puentes grúa, líneas de montaje y sistemas logísticos. La futura industria de Up Lifting se suma a la energía renovable con la puesta en marcha de una planta fotovoltaica para autoconsumo energético.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado el papel de Up Lifting en "defensa, como una de las principales proveedoras del ministerio" y ha puesto en valor "la gran proyección internacional" que tiene la firma instalada en Huesca. Según la consejera de Presidencia, el proyecto va a significar "seguir impulsando el liderazgo de Aragón en el ámbito de la defensa" y apoyará al aumento de "la actividad industrial" en la comunidad autónoma.

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La declaración permitirá agilizar la tramitación administrativa, otorgando carácter preferente a los procedimientos y reduciendo a la mitad los plazos ordinarios necesarios para su implantación.