La Aemet da por terminada la ola de calor en España pero no en Aragón: 40 grados el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que la primera ola de calor del verano está a punto de finalizar en gran parte de España. La llegada de un cambio en el temporal en las próximas horas va a provocar una bajada de hasta 8 grados en los termómetros en diferentes puntos del país. Este primer episodio de calor, que se inició el pasado domingo, ha durado cerca de cuatro jornadas donde se han registrado récords de temperaturas.

Aunque la Aemet ha informado de que esta situación está a punto de finalizar, Aragón no va a ser uno de los territorios afortunados. Parte de la comunidad, concretamente Zaragoza y algunas localidades del valle del Ebro, continuarán varios días con los mercurios disparados. Huesca y Teruel tampoco se van a librar. Esta va a ser la gran anomalía climática que va a vivir Aragón hasta el próximo martes, día en el que los termómetros bajarán considerablemente.

A partir de hoy, la entrada de una masa de aire frío por el Atlántico hará que los termómetros de varias comunidades españolas se desplomen entre 6 y 12 grados, pero ese no será el caso de varios puntos de Aragón, que continuará con los termómetros muy por encima de lo que corresponde habitualmente a este momento del año.

Una persona se intenta proteger del calor. / Miguel Ángel Gracia

Dos de las capitales de provincia de Aragón han registrado este jueves las temperaturas más altas de España. Zaragoza con 39 grados y Huesca con 36 lideran esta clasificación, una situación que se va a alargar hasta el próximo martes. La Aemet prevé temperaturas superiores o muy próximas a los 40 grados a partir de este viernes en numerosas zonas de Aragón como el Cinca Medio, la ribera del Ebro, la ibérica zaragozana o las Cinco Villas.

Los avisos por calor van a continuar activos en tres cuartas partes del territorio aragonés. Las más altas se concentrarán en Zaragoza y las localidades por la que pasa el río Ebro, que volverán a marcar los valores más altos del fin de semana. Sin ir más lejos, la capital aragonesa rozará los 40 grados desde este mismo viernes. La Aemet mantendrá activos los avisos por calor en todo Huesca, Zaragoza y el Bajo Aragón.

Los avisos por altas temperaturas continuarán el viernes por valores prácticamente calcados. Con todo, las previsiones para Zaragoza capital dicen que se podrían alcanzar los 39 grados. Las temperaturas máximas son muy sensibles a la posible entrada de aire que pueda hacer variar los pronósticos.