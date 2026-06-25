Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremotos VenezuelaRestaurante La JunqueraConciertos Ibercaja EstadioCentro de datos Burgo de EbroNormativa patinetesCaudal río Ebro
instagramlinkedin

Educación

Azcón presume de tener "un proyecto educativo propio" y garantiza el Bachillerato concertado para el curso 2027/2028

El presidente promete un aumento "histórico" en los Presupuestos para la educación pública entre críticas de la izquierda que le acusa de hacer "negocio" con la formación de los jóvenes de la comunidad autónoma

El preisdente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, charla con la presidenta de las Cortes, María Navarro, antes del pleno de este jueves.

El preisdente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, charla con la presidenta de las Cortes, María Navarro, antes del pleno de este jueves. / Miguel Ángel Gracia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio H. Valgañón

Sergio H. Valgañón

Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presumido este jueves en las Cortes autonómicas de tener "un proyecto educativo propio" y ha garantizado, una vez más, que el Bachillerato concertado se implantará en la comunidad en el curso 2027/2028. Insistiendo en que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) rechazó la incorporación de esta medida educativa "por la forma y no por el fondo", al estar el Ejecutivo autonómico en funciones cuando se anunció, Azcón ha fijado la posición de su DGA en materia educativa gracias a las promesas electorales de PP y Vox y el acuerdo suscrito por las dos derechas para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. La izquierda ha criticado "el negocio" que, a su juicio, promueve Azcón con la formación de los jóvenes de la comunidad, que el presidente se ha desquitado con el anuncio de "un aumento histórico" de dotación a la educación pública en los próximos Presupuestos autonómicos.

La comparecencia, solicitada por Chunta Aragonesista para conocer la postura del presidente tras el revés del TSJA, venía con las cartas más que enseñadas desde hacía semanas. El debate, más que un intento de convencer al Gobierno PP-Vox de frenar la implantación, se ha convertido en un cruce de defensas de modelos educativos.

Azcón ha criticado que la izquierda "se alegra de perjudicar a miles de familias que quieren utilizar la concertada", familias "normales" que el presidente ha garantizado que tendrán el modelo concertado en un año y mdio: "Tengan la certeza de que lo vamos a hacer y vamos a cumplir con el programa y el acuerdo de Gobierno".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha acusado de "mentir" a CHA y PSOE en la exposición de datos educativos. "Vienen a decir cosas que no son verdad", ha espetado Azcón a Jorge Pueyo, portavoz aragonesista. Y ha acusado a la izquierda estar en "un error social y político", ya que Azcón ve en las fuerzas progresistas "una cruzada" contra las familias de la concertad: "La realidad es que cuando están en el poder no hacen y respetan en su vida pública y privada a todos los modelos de educación".

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, se dirige al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el pleno de este jueves.

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, se dirige al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el pleno de este jueves. / Miguel Ángel Gracia

Los grupos parlamentarios

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Alegría, tras pedir respeto a los docentes de la comunidad que se movilizaron contra esta medida, ha reiterado que el Gobierno de Azcón va "de chapuza en chapuza", en referencia al varapalo judicial. Alegría ha incidido en conocer los informes en los que se ha basado el Ejecutivo autonómico para impulsar esta concertación, que han pedido y no les remiten. "Es como si existiendo camas públicas en el hospital Miguel Servet, ustedes cogieran los recursos públicos para poner en marcha un hospital privado enfrente", ha expuesto. La líder socialista ha esbozado varias propuestas con los fondos para concertar el Bachillerato, como "nuevos institutos en Parque Venecia y Monzón, la gratuidad de los comedores escolares o más plazas públicas en FP".

Desde Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj ha considerado que Azcón "se precipitó y adoptó una decisión que no podía tomar estando en funciones", y le ha instado que tome la resolución del TSJA como "una oportunidad" y que, en lugar de "repetir el error", apueste por la escuela pública y abra oportunidades "para todos los aragoneses", porque a su juicio eso "sí que es respetar la libertad" y no aprobar una medida que no era necesaria al haber suficientes plazas en la red pública. "¿Sabe lo bien que le vendrían esas perricas, por ejemplo, para la climatización de los centros públicos?", ha preguntado Buj, quien ha recalcado que es "una cuestión de salud pública".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha defendido que "las acciones tienen consecuencias" y que Azcón "tendrá que responder a la ciudadanía por qué actúa en favor de las patronales de la educación privada en vez de a favor del interés general, como es su obligación".

Noticias relacionadas

Por parte de los grupos que conforman el Gobierno, Ana Marín (PP) ha preguntado a la oposición "qué es exactamente lo que celebran", indicando que la resolución del TSJA ha impedido a 1.800 jóvenes cursar el Bachillerato en un centro concertado y negando que la suspensión beneficie a la escuela pública. Santiago Morón, de Vox, ha afirmado que la concertación beneficia a las familias "más humildes" y ha acusado a izquierda de utilizar la educación pública para sus "ensoñaciones liberticidas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
  2. Un gran apagón siembra el caos durante media hora en Zaragoza al dejar a oscuras varios distritos de la ciudad y el centro comercial Grancasa
  3. Ya se conoce el motivo que ha dejado a 50.000 personas sin luz en Zaragoza
  4. El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
  5. Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico
  6. Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
  7. Un aparatoso incendio en las obras de la nueva Romareda sobresalta a los vecinos de Zaragoza
  8. Zaragoza contará con un vuelo semanal a Cabo Verde durante todo el invierno: horarios y precio de los billetes

Azcón presume de tener "un proyecto educativo propio" y garantiza el Bachillerato concertado para el curso 2027/2028

Azcón presume de tener "un proyecto educativo propio" y garantiza el Bachillerato concertado para el curso 2027/2028

El precio de la vivienda en Aragón ha subido un 73% desde 2014

El precio de la vivienda en Aragón ha subido un 73% desde 2014

Los pisos públicos de Parque Venecia cambian de parcela tras la polémica con los vecinos: se construirán junto al nuevo instituto, detrás del colegio María Zambrano

Los pisos públicos de Parque Venecia cambian de parcela tras la polémica con los vecinos: se construirán junto al nuevo instituto, detrás del colegio María Zambrano

Un nueva línea de autobús conectará Huesca con Walqa y el IES Pirámide: horarios, frecuencias y paradas

Un nueva línea de autobús conectará Huesca con Walqa y el IES Pirámide: horarios, frecuencias y paradas

Parque Venecia estrenará su primer instituto en 2028 o 2029: el Gobierno de Aragón inicia los trámites para construirlo

Parque Venecia estrenará su primer instituto en 2028 o 2029: el Gobierno de Aragón inicia los trámites para construirlo

Avanzan "a buen ritmo" las obras en uno de los parques más grandes de Zaragoza: está abierto el 87% del recinto

Avanzan "a buen ritmo" las obras en uno de los parques más grandes de Zaragoza: está abierto el 87% del recinto

Polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca suspende el pleno durante 20 minutos en un debate sobre el Parque de Atracciones

Polémica en el Ayuntamiento de Zaragoza: Natalia Chueca suspende el pleno durante 20 minutos en un debate sobre el Parque de Atracciones

Tarazona ya tiene fecha para elegir a su famoso Cipotegato: 132 aspirantes y una votación secreta

Tarazona ya tiene fecha para elegir a su famoso Cipotegato: 132 aspirantes y una votación secreta
Tracking Pixel Contents