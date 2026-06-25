El Banco de España detecta una "pérdida de dinamismo" en el empleo de Aragón

El Informe Anual 2025 del Banco de España presentado este jueves en su sede central en Zaragoza ha detectado una "pérdida de dinamismo" en el empleo en Aragón. Aunque la creación de puestos de trabajo sigue en cotas positivas, con una de las tasas de paro más bajas de España, el crecimiento va perdiendo fuste, según las conclusiones del informe presentado en la capital aragonesa.

Después de años encadenando buenas cifras de empleo, afiliaciones y con una pujanza empresarial que se constata por la llegada de nuevas inversiones, el Banco de España ha puesto el acento en que los últimos meses dejan una "pérdida de dinamismo" en el mercado laboral aragonés, influido también por la incertidumbre geopolítica a nivel mundial.

El director general de Economía del Banco de España ha abordado los principales rasgos que han caracterizado la evolución de la actividad económica internacional, nacional y aragonesa, así como dos de sus desafíos estructurales: la vivienda y la productividad.

De inicio, David López-Salido ha puesto el foco sobre los "vaivenes desafortunados" que ha sufrido la economía a nivel global por la aplicación de aranceles por parte del gobierno de EEUU y su presidente, Donald Trump. "Unos vaivenes desafortunados que han desincentivado los flujos comerciales" en todos los países, ha constatado López-Salido, que ha expresado que a pesar de la resolución de la Corte Suprema de EEUU que ponía freno a la política arancelaria, las consecuencias se siguen notando. "Acabamos 2025 con aranceles muy elevados respecto a los que había al inicio del año", ha concretado, pasando en el caso español "del 3% al 10 o 12%".

A ello se ha sumado en el inicio de 2026 el impacto de la guerra en Oriente Medio, que provocó "una caída sin precedentes" de la producción de petróleo y dejó una notable huella en los precios de la energía a nivel mundial. "El 2026 empezó con precios estables, pero con el conflicto los precios subieron a más del doble y alcanzaron un 42% más en las dos primeras semanas del conflicto", ha recordado David López-Salido.

Presentación del Informe Anual 2025 del Banco de España, en su sede de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Desde el Banco de España han confirmado que la española sigue siendo una de las economías más dinámicas de la zona euro. Así, la demanda interna privada ha sido el principal motor de consumo, gracias a la mejora de las condiciones financieras y la intensa creación de empleo, que ha llevado a la tasa de desempleo por debajo del 10% por primera vez desde 2008. El dinamismo de la población, el mayor crecimiento de la productividad y la inversión han contribuido a elevar el crecimiento potencial de la economía por encima del 2%. Sin embargo, la inflación y la deuda pública siguen por encima de las cifras de la media europea.

El mismo informe constata que en Aragón el empleo crece a un ritmo ligeramente menor que la media nacional. La afiliación media a la Seguridad Social aumenta un 2% en 2025 frente al 2,3% de la media de España. En los últimos doce meses, han destacado, el crecimiento de la afiliación en Aragón ha sido del 2,2% y en España, del 2,3%.

López-Salido, Valle y Gil, en la presentación del informe. / Miguel Ángel Gracia

Más facturación en las empresas aragonesas

Por su parte, las empresas aragonesas declaran un mayor crecimiento de la facturación que la media de España en el segundo trimestre de 2026, aunque también consideran que el aumento de los precios de la energía tiene un mayor impacto negativo en el desarrollo de su actividad que la media nacional. Sin embargo, ha explicado el director general de Economía del Banco de España, "la inversión avanza con menos fuerza".

A comienzos de 2026, la actividad económica española y aragonesa siguió mostrando fortaleza, pese al aumento de la incertidumbre; no obstante, las proyecciones de la institución apuntan a una desaceleración progresiva del ritmo de expansión.

Por último, el análisis del Banco de España aporta datos comparativos desde hace varias décadas. En concreto, en la evolución sobre el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita desde 1987, se constata un crecimiento parejo a la media española, aunque ligeramente inferior. Si en Aragón el PIB per cápita creció un 1,6 desde entonces, en la media española subió una décima más.