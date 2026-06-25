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Los casos de viruela del mono siguen aumentando en Zaragoza: el brote ya afecta a 13 personas

Fue 2022 cuando más contagios se produjeron, con 74 en Aragón, dentro de un contexto mundial de transmisión

Lesiones de la viruela del mono, en una imagen de archivo.

Lesiones de la viruela del mono, en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

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Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

El brote de viruela del mono detectado en la provincia de Zaragoza a principios de mayo sigue dejando contagios. En las dos últimas semanas se han notificado dos casos más en el boletín epidemiológico de Salud Pública, por los que los afectados ascienden ya a 13 personas. En lo que va de 2026, los casos de monkeypox registrados en Aragón son 15, de los que 13 se han concentrado en el último mes y medio.

La cifra ya supera con creces a los perjudicados por viruela del mono en Aragón en los tres últimos años, cuando hubo siete (2025), ninguno (2024) y cinco (2023), respectivamente. Fue 2022 cuando más contagios se produjeron, con 74 en Aragón, dentro de un contexto mundial de transmisión.

Se trata de una enfermedad viral que se transmite por contacto estrecho con personas infectadas. El mecanismo de transmisión más frecuente es el contacto sexual, si bien también se puede producir el contagio en contactos muy estrechos no sexuales. Para tratar la viruela del mono se siguen las indicaciones del protocolo nacional aprobado en 2024, que indica que se recomienda la vacunación a todos los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad. 

Erupción en la piel

Los síntomas de la viruela del mono son parecidos a la gripe e incluyen los típicos dolores musculares, fiebre, escalofríos, agotamiento, dolor de cabeza, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y la típica erupción tan característica de la viruela, que en este caso suele comenzar por la cara para extenderse a otras zonas del cuerpo, sobre todo las palmas de las manos y las plantas de los pies.

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Lo más frecuente es que comience el sarpullido cuando empieza a subir la fiebre. La erupción de la viruela del mono comienza en forma de manchas planas y rojas, que luego se convierten en ampollas que se llenan de pus, formando pústulas.

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