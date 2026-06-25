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El centro de datos de Amazon en El Burgo de Ebro pondrá fin a una situación irregular desde 2022

El gigante tecnológico asumirá el proyecto para el recolector de aguas que se vierten al Ebro, que redimensionará su tamaño y cubrirá también las necesidades de otras empresas instaladas en el polígono municipal, como Saica e ICT

Imagen de archivo de las obras de ampliación del campus de datos de AWS en El Burgo de Ebro.

Imagen de archivo de las obras de ampliación del campus de datos de AWS en El Burgo de Ebro. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

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Laura Carnicero

Laura Carnicero

Zaragoza

El desarrollo del nuevo centro de datos de Amazon Web Services en El Burgo de Ebro pondrá solución, de forma colateral, a una situación "irregular" que afectaba al municipio desde 2022. Según la documentación presentada por la compañía y publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), la compañía tecnológica se hará cargo de la ejecución del nuevo colector de aguas que se vierten al Ebro, que resultó dañado en unas inundaciones en 2022, y que debía rehabilitarse desde entonces. Ahora, según los requisitos de la CHE, debía redimensionarse con la llegada del centro de datos para poder asumir los vertidos de todas las empresas del polígono.

Es una de las novedades que incorpora el proyecto, que excede al PIGA, y que dará respuesta a una situación irregular que tenía pendiente de resolver el ayuntamiento de la localidad. Según reza la documentación, la intención de la compañía tecnológica es "asumir íntegramente el diseño, la ejecución y el coste del nuevo emisario (de aguas) común al río Ebro", cumpliendo los requisitos de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ejecutándolo bajo licencia municipal y desarrollándolo en paralelo a la tramitación del PIGA 'Expansión Región AWS Aragón', con lo que también se pretenden evitar "demoras" para la Administración y en el proyecto.

El redimensionamiento y el arreglo del colector era uno de los requisitos "vinculantes" emitidos por la CHE para dar su visto bueno al proyecto. Ante esta situación, aunque el colector no formaba parte del proyecto inicial de la expansión de los centros de datos de AWS, el promotor reclamó que se le reconozca como una "carga urbanística la ejecución y reforzamiento del citado emisario al amparo de lo dispuesto de la vigente Ley de Urbanismo de Aragón".

Cabe recordar que el emisario subálveo del colector de El Burgo de Ebro que vertía agua al río fue dañado y parcialmente arrastrado por una crecida del río Ebro, quedando su tramo final fuera de servicio. Esta situación, se señala en el informe, ha impedido la renovación de la autorización de vertido desde su vencimiento en 2022, generando una situación irregular en los vertidos del polígono industrial que persiste hasta la fecha.

Así, el pasado 29 de noviembre de 2024, la CHE emitió un requerimiento formal al Ayuntamiento de El Burgo de Ebro para tramitar la revisión de la autorización de vertido, señalando que había que redimensionar el colector del vertido para garantizar que "tenga capacidad hidráulica suficiente para los vertidos actuales y proyectados", es decir, que incluyera también el impacto de los vertidos del nuevo centro de datos.

Por su parte, según consta en la documentación presentada, el Ayuntamiento de El Burgo de Ebro, en su informe emitido el pasado 20 de marzo y al que se hace referencia en esta documentación, considera "adecuado" el trazado propuesto para el nuevo colector de vertido. Asimismo, aparece el compromiso de que la institución municipal será la que acometa las obras necesarias para adecuar la arqueta y construir el emisario de vertido al río Ebro que fue dañado y retirado del cauce y que es necesario reponer con un diseño que tendrá en cuenta el caudal de vertido del nuevo centro de datos.

También en la documentación publicada en el BOA se constata que "no existe oposición por parte de las empresas del Sector I-13-14-B ni de las entidades afectadas por la ejecución del emisario, al tratarse de una actuación que beneficia a todos los usuarios del polígono industrial y regulariza una situación irregular existente desde 2022". Fuentes municipales precisaron a este diario que el colector que financiará AWS es de tipo pluvial, ya que cada empresa instalada en el complejo tiene su propia arqueta para sus residuos. La intervención del consistorio se limitará a la revisión del proyecto y a otorgar las licencias y permisos pertinentes para llevar a cabo esta arqueta para recoger las aguas pluviales.

122 trabajadores

La información presentada por AWS en la aprobación definitiva de forma parcial del PIGA "Ampliación Región AWS Aragón" promovido por Amazon Data Services Spain por el Proyecto de edificación y urbanización interior El Burgo de Ebro (Fase 1) y subestación eléctrica, recuerda algunas cifras de la inversión.

En concreto, según la memoria aportada, el campus contará con un total de 122 trabajadores (30 por cada edificio de centro de datos y dos en la caseta de seguridad), lo que implica una dotación mínima de 146 plazas de aparcamiento, aunque el proyecto prevé construir 212 en total.

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En la fase 1 de construcción del proyecto, se ejecutarán dos de los tres centros de datos de mayor tamaño, además de otro edificio de centro de datos de menor tamaño, así como las instalaciones de tratamiento de agua, las de almacenamiento y bombeo contraincendios y la caseta de seguridad. En este caso, no está prevista la construcción de un edificio logístico ni administrativo, lo que queda "pendiente" para futuras fases. Sí que están previstas en esta primera fase autorizada las obras de urbanización interior, el cerramiento de parcela, el vallado interior, el alumbrado exterior de las redes de agua, saneamiento y telecomunicaciones, además de dos balsas de agua o reservorios. Bajo estos se construyen dos tanques de atenuación y en su superficie se colocarán paneles fotovoltaicos flotantes.

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