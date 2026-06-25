El centro de salud San Pablo de Zaragoza supera los 30º y el personal estudia denunciar ante Trabajo: "Llevar ventilador es ya tradición"

El calor no da tregua y quienes frecuentan espacios no climatizados lo saben bien. Entre ellos está el centro de salud San Pablo de Zaragoza, en el que la semana pasada llegaron a registrar 32 grados en una de las consultas y esta han vuelto a alcanzar altas temperaturas que hacen "sufrir" a los pacientes y al personal sanitario, según asegura una de las profesionales que trabaja allí. Tal es la situación que, según informa una profesional sanitaria, incluso se plantean denunciar ante Inspección de Trabajo.

"Hay áreas del centro a las que sí que llega el aire acondicionado, pero hay otras a las que no", informa una médica de Atención Primaria del centro de salud San Pablo. Al superar los 30º la semana pasada, por encima de los 27º que marca la normativa, optaron por comunicar esta situación a Dirección y a Salud Laboral, a quien enviaron un escrito.

Pero plantean llevarlo a Inspección de Trabajo porque la falta de climatización es un problema que arrastran desde hace años. El año pasado, a comienzos de julio, desde el centro denunciaban que el aire condicionado estaba "mal administrado" y que gran parte del edificio quedaba sin refrigeración.

Por eso, tratan de combatir el calor con sus propios recursos. "El tema de llevar ventilador es ya tradición. Cada uno tiene el suyo y nos vamos reconfortando unos a otros", cuenta esta médica, que explica que hay un compañero que lleva uno "que se pone como si fueran auriculares". El fin: intentar acondicionarse para poder continuar desarrollando su trabajo y atender a los pacientes.

Otros centros de salud como el Torre Ramona también han denunciado altas temperaturas. Este martes rozaron los 32º, según termómetros que midieron las temperaturas en las consultas, y una profesional sanitaria denunció averías en el sistema de climatización.

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Desde el Departamento de Sanidad informan de que "las elevadas temperaturas están generando disfunciones puntuales en algunos equipos, en las que los servicios de Mantenimiento están trabajando de forma intensiva para su resolución lo antes posible".