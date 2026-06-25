CEOE Aragón evalúa positivamente el semestre a pesar de las tensiones en Oriente Medio: "Aragón sigue teniendo músculo"

La Confederación de Empresarios de Aragón ha hecho un balance positivo del cierre de este primer semestre, donde sus empresas han logrado alcanzar los objetivos marcados "en líneas generales", a pesar de las tensiones, los problemas logísticos de suministro y los aumentos de precios en materias primas y energía provocados por el conflicto bélico en Oriente Medio.

Así lo ha explicado este jueves antes de la inauguración de la asamblea general ordinaria el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, quien ha mostrado su "preocupación" dentro del ecosistema empresarial por la evolución de este segundo semestre del año.

El presidente ha apuntado que, a pesar de la interrupción del conflicto y la mayor estabilidad, teme que el efecto de la inflación y sus consecuencias correspondientes sigan causando perjuicios y resintiendo el consumo de las familias. Además, Tesier espera que gracias al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se rebaje el costo de las energías y de los combustibles y se vuelva a la "senda de la normalidad económica y empresarial".

Según ha indicado, en CEOE se establecieron cuatro ejes principales en los que trabajar: absentismo, talento, burocracia y fiscalidad. "Tenemos, desgraciadamente, resultados que no son los que a nosotros nos gustaría", ha lamentado.

El presidente ha mostrado su preocupación por el absentismo laboral en España, que se sitúa en el 7,3 %, una cifra que supera en más de dos puntos la media de países como Alemania, Italia o Francia, donde ronda el 4,8 %. "Tenemos que trabajar activamente en este tema", ha asegurado.

Con respecto a la burocracia, Tesier lamenta las complicaciones y "problemáticas" a las que se enfrenta un emprendedor para iniciar una actividad y la presión fiscal de las empresas por las "políticas del Gobierno Nacional". Esta situación provoca, según el presidente, "perder algo de competitividad".

También ha mostrado su preocupación por la dificultad de las empresas aragonesas para incorporar personal cualificado, un reto para el que proponen atraer talento exterior. Para ello, ha advertido, será fundamental solucionar el problema de la vivienda mediante un plan específico en la comunidad: "Todo Aragón 'per se' tiene que hacer un plan específico de vivienda", ha afirmado.

"Aragón sigue teniendo músculo, las empresas de Aragón siguen teniendo capacidad de resistencia y siguen demostrando que siguen siendo competitivas en los mercados internacionales", ha expresado el presidente, quien ha añadido que su propósito es conseguir cerrar este segundo semestre con los objetivos marcados para alcanzar otro período "igual de brillante o mejor si cabe que el 2025".

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha destacado la "ventaja crítica" de Aragón con respecto a otras comunidades autónomas en la atracción de inversiones por la "estabilidad institucional", la "paz" y la "tranquilidad" que proporciona el territorio a los inversores extranjeros.

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También ha puesto en valor la "capacidad de adaptación" y la "solidez" del tejido empresarial aragonés durante una etapa que la consejera ha calificado de "fortaleza".