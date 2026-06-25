Industrias Químicas del Ebro consigue 2 millones de euros del Perte de Economía Circular: estos son los proyectos que podrán en marcha

El Perte de Economía Circular del Gobierno de España, instrumento para canalizar los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ha permitido a Industrias Químicas del Ebro (IQE) implementar dos proyectos para el aprovechamiento de subproductos y reducción de materias primas en la fabricación de productos químicos. El comisionado para la Economía Circular del Gobierno de España, Alejandro Dorado, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, han visitado este jueves las instalaciones de la empresa para conocer el impacto de estas inversiones de la mano del director general de IQE, Eduardo Villarroya.

En total, a través de dos convocatorias, IQE ha recibido cerca de 2 millones de euros del Perte de Economía Circular, lo que ha permitido a la empresa movilizar una inversión total de 8,4 millones de euros para dos proyectos. El primero de ellos, con una subvención de 934.000 euros, ha consistido en impulsar la economía circular en el sector del aluminio, sustituyendo materias primas vírgenes por subproductos industriales y mejorando la eficiencia energética de los procesos. El segundo, con una ayuda de 1.058.713 euros, ha tenido por objeto incrementar la valorización del sulfato sódico anhidro y reducir el uso de agua, cloruro sódico y la huella ambiental asociada a la producción sílice precipitada.

Un momento de la visita a IQE, este jueves. / DELEGACIÓN DE GOBIERNO

El comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado, ha destacado que “Aragón ha recibido un total de 36 millones de subvención pública provenientes del Perte en Economía Circular en los 24 proyectos que han sido beneficiarios, lo que ha permitido movilizar más de 90 millones de euros de inversión público-privada”.

Por su parte, Fernando Beltrán, delegado del Gobierno, ha señalado “la capacidad de transformación y avance hacia la innovación que ha supuesto el Plan de Recuperación del Gobierno de España para la industria aragonesa”.

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“Hoy empresas aragonesas como IQE están mejor preparadas para el cambiante escenario global porque, gracias a la economía circular, con la optimización de materias primas y el reaprovechamiento de residuos, son más independientes y rentables”.