Los jóvenes tienen que dedicar 7 años y medio de salario para poder pagarse una casa en Aragón

Comprar una casa es más difícil que en las últimas dos décadas y lo es aún más para los más jóvenes y para el colectivo inmigrante. Las cosas se complican también en los entornos más urbanos, con cifras al alza que se han disparado hasta un 73% desde el pasado 2014.

Así lo constata el Informe Anual 2025 presentado por el Banco de España este jueves en su sede de Zaragoza. Según sus datos, los jóvenes y los nuevos residentes necesitan siete años y medio de salario neto para poder pagarse una casa. Un esfuerzo inversor que supera con creces al notable impacto que, de por sí, tiene en cualquier economía familiar la compra de una vivienda, de entorno a cinco años de salario completo para comprar una vivienda.

El Informe Anual 2025 presentado por el Banco de España este jueves en Zaragoza señala que el esfuerzo para comprar una vivienda crece por encima de la renta de los hogares. En concreto, mientras la renta disponible real de los hogares se ha multiplicado por 1,8 de media en España desde 1980 (frente al 1,6 en la Unión Europea), los precios reales de la vivienda se han multiplicado por 3,5 (frente a 1,8 en la UE).

David López-Salido, director general de Economía del Banco de España, y el director de la sucursal de Zaragoza, Julio Gil, en la presentación. / Miguel Ángel Gracia

El nivel más alto se alcanza entre los jóvenes, los nuevos residentes y las grandes ciudades, lo que ha hecho que se reduzca prácticamente a la mitad el porcentaje de menores de 35 años que compran una vivienda, lo que se refleja también en un retraso en la edad de emancipación y una bajada en la tasa de natalidad. Mientras en 2007, el 41% de los jóvenes de entre 18 y 45 años compraba una casa, ahora son el 22%. Ello implica, también, que la proporción de jóvenes que compra casa en esas edades ha pasado del 25% al 18% en este periodo de tiempo.

Las dificultades de comprar una vivienda desplazan la demanda al alquiler residencial y presionan al alza los precios y el esfuerzo en alquiler, que en las grandes áreas urbanas alcanza el 30% de la renta neta de los hogares. Sin embargo, la media de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel está lejos de esa cifra. En el caso de Huesca, el alquiler medio representa un 19,5% de la renta; en Zaragoza, del 22,6%; y en Teruel, del 18,6%.