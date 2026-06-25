La Justicia de Aragón rechaza la vinculación de la inmigración "con el conflicto y la violencia"

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha comparecido este jueves en las Cortes para presentar la memoria anual de la institución. Gimeno ha aprovecho su intervención en el Parlamento autonómico para lanzar un mensaje de rechazo a los discursos que criminalizan a los migrantes y los vinculan con la delincuencia. Sin aludir a Vox, pero mirando al vicepresidente Alejandro Nolasco, la Justicia de Aragón ha asegurado que "no se puede identificar a la población migrante en general ni concretamente a los menores con conflicto y violencia".

En el turno de réplica a los grupos parlamentarios, Gimeno ha asegurado que esos mensajes "no son la situación real" y ha defendido que "la mayoría" de los menores migrantes "no siguen esos caminos". Por todo ello, la Justicia de Aragón ha interpelado a "la responsabilidad institucional y colectiva para que siempre se tenga presente esta cuestión".

Gimeno ha dicho que mantener esta postura "no es ajeno a que se transmita la realidad" y se ha mostrado "totalmente a favor de informar a la ciudadanía" y de que se reconozca que "existen incidencias, conflictos e infracciones penales". Pero ha afirmado que lejos de criminalizar con el discurso, la sociedad tiene que "confiar en el derecho y en su aplicación". "Hablar de derecho es hablar de Aragón, porque Aragón es justicia, derecho, pacto, libertad y perseverancia en su defensa", ha resumido la Justicia de Aragón, que ha asegurado que en este postulado está "el legado de nuestros mayores, conservado hasta ahora y que se debe hacer un esfuerzo muy grande para que no se olvide". Para cerrar este bloque de su intervención, Gimeno ha pedido recordar el libro de los 300 años de la prohibición del tormento, "que fue para todos, aragoneses y moriscos".

Un mensaje que, paradójicamente, ha tenido diferentes reacciones. Por un lado, la de la líder de la oposición, la socialista Pilar Alegría, que ha compartido en sus redes sociales el tiempo dedicado por Gimeno para rechazar este tipo de mensajes. "La Justicia de Aragón ha presentado en las Cortes el balance del último año", ha resumido Alegría, que ha deseado que "Jorge Azcón y Alejandro Nolasco hayan escuchado con atención este minuto y 32 segundos". La portavoz del PSOE en la Cámara autonómico compartía en ese mensaje un fragmento del discurso de Gimeno: "Hay mensajes que conviene no pasar por alto".

Y en la bancada de la derecha, un movimiento casi antagónico. Alejandro Nolasco, vicepresidente autonómico y líder de Vox en la comunidad, iniciaba en el Pignatelli una rueda de prensa en la que volvía a vincular a los menores migrantes con distintos delitos o altercados, muchos de ellos ocurridos en los centros de acogida en los que viven. Nolasco, anunciaba así una de las cuestiones avanzadas la semana pasada, cuando afirmó que presentaría días después datos sobre algunos altercados ocurridos en estos centros.

Según los datos expresados por el vicepresidente autonómico, 36 de los 219 menores extranjeros no acompañados que acoge Aragón se han visto implicados en incidentes violentos y 16 de ellos se hallan recluidos por orden judicial, casi uno de cada cinco. Posteriormente, ha compartido con los medios de comunicación un documento de cinco folios que describe "17 episodios de violencia protagonizados por estos menores entre el 20 de mayo y el 19 de junio".

Expedientes en vivienda, sanidad o educación

La Justicia de Aragón comparecía en este pleno para presentar la memoria de la institución de 2025, un resumen de las principales demandas de la ciudadanía o de las cuestiones que más alarman a los vecinos de Aragón. Gimeno ha destacado un incremento en el número de expedientes tramtiados, que tiene "su máxima expresión en vivienda, sanidad y educación".

"No solo aumentan las quejas en relación con la administración autonómica, sino también aquellas que se dirigen a las competencias del Estado o compartidas", ha detallado la Justicia, al tiempo que ha apuntado que "el incremento de quejas en Aragón no sería diferente a otras administraciones territoriales".

De igual forma, Gimeno ha defendido que "existe una confianza creciente en la institución", y ha explicado que "puede tener que ver con nuestra forma de hacer o con el acceso", pues "basta con una mera llamada telefónica para que el Justicia se ponga en marcha". "Mantenemos contacto frecuente durante todo el expediente y no tenemos cita previa", ha añadido.

Durante su intervención, además, ha incidido en que "en sanidad las quejas son muy abundantes en torno a la falta de recursos y a las demoras", sobre todo por la "falta de médicos", un "problema que se acrecienta en el medio rural".

Asimismo, en materia de recursos residenciales, Gimeno ha asegurado que "la mayoría de las quejas se refieren a las listas de espera" y, en este sentido, ha manifestado que "es necesaria una inversión que pueda tener en cuenta todas las situaciones".

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Además de su comparecencia, por parte de los grupos parlamentarios han intervenido los diputados María José Vicente (PP), Carmen Soler (PSOE), David Arranz (Vox), Jorge Pueyo (CHA), Tomás Guitarte (TE) y Marta Abengochea (IU).