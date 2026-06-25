Llegan a Monzón las primeras familias desalojadas por el espectacular incendio en La Litera: "Aquello era irrespirable, había ceniza en cantidades industriales"

El polideportivo municipal Los Olímpicos de Monzón se ha convertido en el lugar de acogida de las familias evacuadas por el espectacular incendio originado este jueves en la comarca de La Litera. Son más de 400 personas las que han sido desalojadas de Alins, Azanuy y Calasanz por el avance de las llamas y dos los municipios convertidos en lugar de acogida temporal hasta que pase el peligro, Peralta de la Sal y la localidad montisonense.

En el caso de Monzón, ya están llegando hasta su polideportivo, minutos antes de las siete y media de la tarde, los primeros evacuados en busca de refugio. Concretamente han sido los residentes de la pedanía de Azanuy, los primeros en desembarcar en el municipio, donde les esperaban con todo preparado en las instalaciones municipales. Los primeros en hacerlo, en un grupo grande de entre 15 y 20 personas y desde entonces iban llegando con cuentagotas. En solo 15 minutos eran ya 25 los acogidos.

El único problema que se han encontrado es el intenso calor que se está viviendo en esta jornada de jueves, en plena ola de calor, y en un polideportivo que no estaba preparado para tener que refrescar la estancia de nadie. Pero el ayuntamiento está buscando soluciones de urgencia, se han colocado un par de ventiladores y están llevando más, mientras esperan la llegada de más desalojados por el incendio.

Primeros vecinos desalojados de los pueblos afectados por el incendio llegados al polideportivo Los Olímpicos en Monzón, esta tarde. / Bruno Palacio

"Esta mañana a las 11.30 he visto humo, iba con mi mujer en el coche y en el ayuntamiento nos han didcho que no era nada pero ya a las cuatro de la tarde se ha puesto el cielo naranja, ha empezado a venir gente y nos han dicho que fuéramos desalojando. Aquello era irrespirable, había ceniza en cantidades industriales", explicaba uno de los desalojados de Azanuy.

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"No he podido coger nada, solo las pastillas que tomo para pasar el día", ha explicado a EL PERRIÓDICO DE ARAGÓN uno de los desplazados, quien ha detallado que se han ido por sus propios medios y desconocen mucha información de lo que está pasando con sus casaas o lo que pasará con ellos ahora. "Hemos venido con nuestros coches y suponemos que vamos a tener que pasar aquí la noche", ha concluido.