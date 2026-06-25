La ola de calor llena las Urgencias de los hospitales de Aragón: las consultas se han disparado en la última semana

La ola de calor ya está haciendo de las suyas en las Urgencias de los hospitales de Aragón, donde en los últimos días ha crecido la presión asistencial en estos servicios. La demanda ha crecido por encima de la media y, como suele ser habitual en estos casos, el perfil de los pacientes es el de personas de edad avanzada que padecen pluripatologías y que se ven descompensadas por las altas temperaturas.

Según ha podido saber este diario, el incremento de las consultas en Urgencias es palpable en centros como el Miguel Servet y el Clínico, mientras que en el Royo Villanova la presión no es tan elevada. Todos ellos están en Zaragoza, uno de los focos de esta primera ola de calor en Aragón.

En el caso del Miguel Servet, la demanda de Urgencias ha registrado un incremento considerable en los últimos días. El lunes hubo 480 atenciones; el martes fueron 429 y el miércoles se registraron 440, según datos facilitados por el Departamento de Sanidad. Son solo consultas en el hospital General, sin contar las citas del Materno Infantil. Hay que tomar como referencia que la media de Urgencias en el Servet es de 415 atenciones, lo que evidencia una clara presión asistencial por la ola de calor.

Los pacientes que están acudiendo al servicio son mayores, con varias patologías y que, en muchos casos, requieren ingreso hospitalario, "lo que incrementa la complejidad en la gestión asistencial", señalan desde Sanidad. Además, la dirección del Servet está trabajando de manera coordinada con otros centros sanitarios y movilizando todos los recursos disponibles para favorecer la fluidez en los ingresos y las altas.

Noche de gran afluencia en el Clínico

El contexto también es un poco más complejo en el Servet, porque se están haciendo varios obras de mejora en el interior, que implican la reducción temporal de camas disponibles al tener que intervenir en distintas áreas asistenciales. Eso, unido a un pico asistencial, siempre restringe la atención.

"Ante esta situación, el hospital continúa reforzando la coordinación con el resto de dispositivos asistenciales y recuerda a la ciudadanía la conveniencia de utilizar adecuadamente los recursos sanitarios, acudiendo en primera instancia a su centro de salud o a los dispositivos de referencia hospitalaria de su sector , así como seguir las recomendaciones de prevención y autocuidado, especialmente durante los episodios de altas temperaturas", señalan desde Sanidad.

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Por su parte, en el hospital Clínico de Zaragoza van recuperando poco a poco la normalidad tras una noche complicada en la que han detectado un aumento de los ingresos, especialmente de personas mayores. La causa principal ha sido el calor.