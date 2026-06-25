Pedro Sánchez, sobre el incendio en la provincia de Huesca: "Compartimos la preocupación y angustia de los vecinos"
El presidente del Gobierno comparte la preocupación de los vecinos afectados por el incendio forestal en la zona y recuerda la máxima alerta de riesgo.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha compartido "la preocupación y angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz, Alins", a causa del incendio originado en la mañana de este jueves.
Sánchez ha escrito un mensaje en su perfil de la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha indicado: "Permanecemos muy pendientes de la evolución del incendio de Tamarite de Litera, Huesca. Compartimos la preocupación y angustia de los vecinos desalojados en Azanuy, Calasanz, Alins. Y los confinados en Fonz".
Ha recordado el jefe del Ejecutivo central que efectivos "de MITECO están ya en zona trabajando en su extinción". También ha hecho un llamamiento a la precaución: "Nos encontramos en máxima alerta de riesgo de incendios forestales".
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