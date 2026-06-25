El precio del alquiler sigue sin tope: los contratos se disparan un 13% en las viviendas nuevas

Las dificultades de acceso a la vivienda son palpables también en el mercado del alquiler. Así se constata con el Informe Anual 2025 del Banco de España, que refleja un aumento de los precios cercano al 4% de media cada año desde 2019 y que alerta también de la subida de los costes cuando lo que se alquila es una vivienda nueva. Además, el Banco de España constata que más del 76% de las viviendas alquiladas pertenecen a propietarios que solo tienen esa propiedad en alquiler, mientras que los "grandes tenedores" que define la ley de vivienda, esto es, poseedores de once o más casas, apenas representa el 0,2% del total de viviendas puestas en el mercado de alquiler.

El análisis, presentado este jueves en la sede del Banco de España en Zaragoza, muestra que el encarecimiento en este ámbito se ha acelerado entre 2019 y 2024, con un aumento medio del precio por metro cuadrado del 3,7% anual, ligeramente por debajo de la media nacional (3,9%). Esta subida responde, principalmente, a los mayores precios de los nuevos contratos, que registran incrementos del 4,9% anual, frente al 1,8% de las actualizaciones de los contratos existentes.

Unos estudiantes miran anuncios de pisos en alquiler en una inmobiliaria. / EFE

La menor presión sobre los precios se ha traducido en un esfuerzo de acceso a la vivienda relativamente más contenido en Aragón que en la media del país, aunque esta sigue siendo importante. En concreto, los hogares aragoneses que residen en alquiler deben destinar unos 4,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda o el 21,6% de su renta neta para hacer frente a un alquiler promedio.

El incremento general de los arrendamientos en Aragón responde, en parte, al aumento de la demanda del alquiler, especialmente entre jóvenes e inmigrantes, ante las mayores dificultades para acceder a crédito hipotecario por los menores niveles de renta, presionando al alza los precios y el esfuerzo de los hogares.

En este contexto, se observa un claro desequilibrio entre provincias en el esfuerzo necesario para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, situándose la provincia de Zaragoza por encima de la media de Aragón.

Zaragoza se salva de los pisos turísticos

Una de las lecturas más positivas de este informe es que la capital aragonesa tiene el menor peso específicos de pisos turísticos que ninguna de las grandes capitales del país. "Aunque aquí pueda parecer que hay un problema con los pisos turísticos, no es nada comparado a las situaciones que viven ciudades como Málaga o Sevilla", ha explicado David López-Salido, director general de Economía del Banco de España, encargado de desgranar el informe en la capital aragonesa.

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"En toda la ciudad de Zaragoza representa un 1,4% de los alquileres, que se eleva al 2,2% de las viviendas en alquiler en pleno centro. Pero capitales como Málaga o Sevilla presentan una media de 11% de alquileres turísticos que se eleva sobre el 40% en el entorno de sus centros turísticos", añade López-Salido.