El precio de la vivienda en Aragón ha subido un 73% desde 2014

El Informe Anual 2025 del Banco de España presentado este jueves en Zaragoza pone negro sobre blanco la situación económica actual y las condiciones del mercado de la vivienda y su evolución en las últimas décadas. Las cifras reflejan y explican la dificultad de acceso a un derecho constitucional como lo es el del acceso a una vivienda digna. Según el informe, el precio de la vivienda subió un 73% en Aragón entre 2014 -cuando los precios estaban más bajos tras el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008- hasta el presente 2026.

El análisis específico del sector de la vivienda, de los problemas de acceso derivados del "dinamismo de la demanda que colisiona con la restricción en la oferta", muestra también cómo el tradicional perfil de propietario de vivienda se está desplazando en España y en Aragón y refleja también la brecha existente en la compra de un inmueble para los jóvenes y en los entornos urbanos.

El director general de Economía del Banco de España, David López-Salido, y el director de la sucursal de Zaragoza, Julio Gil, han participado en el acto, clausurado por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, que ha incidido en la importancia de que la comunidad mejore su competitividad y su productividad para afrontar los "vaivenes" de la economía global.

David López-Salido, en la presentación del informe. / Miguel Ángel Gracia

La vivienda en Aragón

Tal y como se advierte en el Informe Anual 2025, el elevado esfuerzo para acceder a la vivienda condiciona las decisiones de consumo de los hogares, retrasa la emancipación y puede afectar a decisiones como la natalidad, la movilidad laboral o la inversión en formación. El acceso a la vivienda está condicionado por un aumento sostenido de los precios reales, tanto de compra como de alquiler, debido, principalmente, a que la demanda crece más rápido que la oferta.

En este sentido, el precio real de compra en Aragón ha crecido casi un 1,3% anual entre 2014 y 2025, por debajo de la media del país, que supera el 2%. Por su parte, el alquiler ha aumentado menos de un 1% anual entre 2014 y 2024. El crecimiento de los precios es compartido tanto en las provincias de Huesca y Zaragoza (más acusado en Huesca), mientras que en Teruel se ha registrado un descenso medio anual del 1,2%, en la misma línea de otras zonas más despobladas en España.

La consejera de Economía, Eva Valle, ha sido la encargada de clausurar el acto. / Miguel Ángel Gracia

El informe muestra que el encarecimiento del alquiler se ha acelerado entre 2019 y 2024, con un aumento medio del precio por metro cuadrado del 3,7% anual, ligeramente por debajo de la media nacional (3,9%). Esta subida responde, principalmente, a los mayores precios de los nuevos contratos, que registran incrementos del 4,9% anual, frente al 1,8% de las actualizaciones de los contratos existentes. También a que los precios de los alquileres de las viviendas nuevas que entran en el mercado han registrado incrementos superiores al 10%.

La menor presión sobre los precios se ha traducido en un esfuerzo de acceso a la vivienda relativamente más contenido en Aragón que en la media del país, aunque sigue siendo importante. En concreto, los hogares aragoneses que residen en alquiler deben destinar unos 4,7 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda o el 21,6% de su renta neta para hacer frente a un alquiler promedio.

El incremento general de los arrendamientos en Aragón responde, en parte, al aumento de la demanda del alquiler, especialmente entre jóvenes e inmigrantes, ante las mayores dificultades para acceder a crédito hipotecario por los menores niveles de renta, presionando al alza los precios y el esfuerzo de los hogares.

En este contexto, se observa un claro desequilibrio entre provincias en el esfuerzo necesario para acceder a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, situándose la provincia de Zaragoza por encima de la media de Aragón.

El esfuerzo para la compra y el alquiler

Así, mientras que en 2024 los hogares de Teruel debían destinar 3,4 años de renta neta para adquirir su primera vivienda, los de Zaragoza debían destinar 5,1 años. Asimismo, los hogares que viven de alquiler en Zaragoza debían destinar el 22,6% de su renta neta al pago del arrendamiento, por encima de la media de la comunidad autónoma, mientras que en Huesca el esfuerzo se sitúa en el 18,6% y en Teruel en el 18,6%.

La presión de los precios y el esfuerzo de los hogares es especialmente onerosa en los centros de las áreas urbanas. Así, los hogares que en 2024 vivían de alquiler en el área urbana de Zaragoza debían destinar el 24,1% de su renta neta media al pago de este, un porcentaje inferior a la media de España (26,7%), aunque muy superior a la provincia y la comunidad autónoma.

En este punto, cabe destacar que el 23,8% de los hogares que vivían de alquiler en Zaragoza en 2024 destinaban más del 30% de su renta al alquiler, un umbral donde este esfuerzo se considera excesivo.

En cuanto a la compra, los hogares del área urbana de Zaragoza que no residen en viviendas de su propiedad debían destinar 5,7 años de su renta neta media para adquirir su primera residencia.

El crecimiento del empleo pierde dinamismo en Aragón

El director general de Economía del Banco de España ha abordado los principales rasgos que han caracterizado la evolución de la actividad económica internacional, nacional y aragonesa, así como dos de sus desafíos estructurales: la vivienda y la productividad.

La economía española ha destacado por su dinamismo en 2025, muy superior al del conjunto de la zona euro, en un contexto de incertidumbre internacional. Así, la demanda interna privada ha sido el principal motor de consumo, gracias a la mejora de las condiciones financieras y la intensa creación de empleo, que ha llevado a la tasa de desempleo por debajo del 10% por primera vez desde 2008. En Aragón el empleo crece a un ritmo ligeramente menor que la media nacional: la afiliación media a la seguridad social aumenta un 2% en 2025 frente al 2,3% de la media de España.

Por su parte, las empresas aragonesas declaran un mayor crecimiento de la facturación que la media de España en el segundo trimestre de 2026, aunque también consideran que los precios de la energía tienen un mayor impacto negativo en el desarrollo de su actividad que la media nacional.

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A comienzos de 2026, la actividad económica española y aragonesa siguió mostrando fortaleza, pese al aumento de la incertidumbre; no obstante, las proyecciones apuntan a una desaceleración progresiva del ritmo de expansión.